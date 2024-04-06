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Formula 1 Japonya GP

Vasseur: "Lastik aşınmamız çok iyi fakat ilk tur önemli olacak"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, ilk turda mümkün olduğunca çok sıra kazanmalarını istiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlarken, Charles Leclerc tek deneme yapmasının ardından dokuzuncu oldu.

Günün ardından konuşan Vasseur şöyle dedi: "Genel anlamda iyi bir gün değildi. Carlos için oldukça iyi geçti fakat Charles Q2'ye geçmek için iki set yumuşak lastik kullanmak zorunda kalmanın bedelini ödedi."

"Artık yarışa odaklanmaya çalışıyoruz fakat yarınki yarışla ilgili fikir edinmek şu an için zor."

"Çok yakınız, sıralamada dördüncü ve dokuzuncu sıra arasında 0.1 saniye vardı, bu da grubun yakın olduğu ve yarınki ilk turun çok önemli olacağı anlamına geliyor."

"Yarış temposunda lastik aşınmasını iyi yönettiğimiz doğru, bu da bizi yarış için iyi bir konuma getiriyor."

"Yine de bugünkü sıralama için üzüntü verici. Bence daha iyi bir sonuç hedefleyebilirdik."

"Sıralamalardaki hata, eğer bir hata varsa -Q1'i geçmeyi tehlikeye atmış olmamızdı."

"Bu bizi yeni bir yumuşak hamur takmaya zorladı ve Q2'de bile biraz geç kaldık. Bu yüzden Charles ile 3. bölümde sadece bir deneme yapabildik, rakiplerimiz ise 2 deneme yaptı"

"Bu Q1'de olan bir şeydi. Çok yazık çünkü bugün biraz daha iyi olabilirdik."

"Bugün tüm seanslarda 17. virajda çok zorlandık, Max ile aramızda farkı bitiş çizgisinden önceki son şikan yaratıyordu."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"bunun hakkında konuşmalıyız. Dokuzuncu ile dördüncü sıra arasında sadece 0.1 saniye var ve bu detaylarla ilgili bir konu."

"Bu sporda detayların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu yüzden buna odaklanmalı ve son virajda neden bu kadar çok zaman kaybettiğimizi anlamalıyız. Yarış için de bunu çözmek önemli olacak."

"DRS'li sadece bir düzlük var, bu yüzden yarına kadar bu sorunu çözmemiz gerekiyor."

Yarış tempolarının iyi görünmesiyle ilgili Vasseur, "Yakıt seviyesini veya simülasyonlar sırasında kullanılan modları bilmiyoruz."

"Önemli olan şey lastik aşınması ve bizim için gayet iyiydi. Bu da iyi bir iş yapabileceğimiz ve iyi bir şansımız olduğunu gösteriyor."

"Fakat ilk turun sonundaki pozisyon çok önemli olacak. Önümüz açıksa elbette daha iyi olacak."

"Suzuka'da geçiş yapmak kolay değil  ve 30 tur boyunca birisinin arkasında gitmek işleri zorlaştırıyor."

"Bu yüzden ilk tur çok önemli olacak." dedi.

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