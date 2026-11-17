Formula 1 Las Vegas GP
Vasseur: "Las Vegas'ta lastik sıcaklıkları çok kritik olacak"
Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, Las Vegas Grand Prix'si öncesinde düşük sıcaklıkların lastik performansı açısından belirleyici olacağını söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 17 Kas 2026 13:30
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Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Ferrari, Interlagos'ta geçirdiği kötü hafta sonunun ardından son üç yarışlık seriye hazırlanıyor.
Brezilya'da düşük sıcaklıkların tüm sezon boyunca olduğu gibi yine Ferrari için sorun yaratması, Las Vegas öncesinde de takım adına endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.
Nevada eyaletindeki pistte sıcaklıkların oldukça düşük olması bekleniyor. Bu nedenle lastikleri doğru çalışma aralığına getirmek kolay olmayacak.
Ayrıca pistte bulunan son derece uzun düzlükler de Ferrari için başka bir sorun oluşturabilir.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, yaklaşan yarış hafta sonunu şu sözlerle değerlendirdi: "Las Vegas Grand Prix'si, sezonun son üç yarışlık serisinin başlangıcını oluşturuyor."
“Bu pist, uzun düzlükleri, sert frenleme noktaları ve lastikleri doğru çalışma aralığına getirmeyi kritik hale getirecek düşük sıcaklıklar nedeniyle oldukça kendine özgü özelliklere sahip."
"Bunların performans açısından önemli faktörler olduğunu biliyoruz ve hazırlık sürecimizde bu konulara odaklandık."
"Her zamanki gibi önceliğimiz, hafta sonunun her bölümünü en iyi şekilde değerlendirmek ve takım olarak elde edebileceğimiz sonucu en üst seviyeye çıkarmak olacak."
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- Motorsport.com Ekibi
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