Vasseur: "Kubica, F1'e dönebilir"

Robert Kubica, 2019 yılında uzun bir aradan sonra Formula 1'e dönmüş ancak tüm sıralama turlarında takım arkadaşı George Russell'a geçilmişti.

Sezon sonunda Williams'tan ayrılan Kubica, Alfa Romeo F1'in yedek pilotu haline geldi ve aynı zamanda BMW ile DTM'de mücadele edecek.

Sezon öncesi testlerde iyi bir görüntü çizen Kubica, bu yıl çeşitli antrenman turlarında Kimi Raikkonen ya da Antonio Giovinazzi'nin yerine piste çıkacak.

F1'e yakınlığını koruyan Kubica'nın spora geri dönebileceği düşünülüyor ve böyle düşünen isimlerden birisi de takım patronu Frederic Vasseur.

Kubica'nın yarış koltuğuna geri dönme şansı olup olmadığı sorulduğunda Vasseur, Eleven Sports'a şöyle konuştu: “Kesinlikle."

"Şu an Robert'a bakarsanız, geçtiğimiz senelere göre daha yakın olduğunu görürsünüz."

“Bir yıl önce karşı karşıya olduğu görev hiç de kolay değildi. Daha önce benimle birlikte yarışan George'u (Russell) tanıyorum ve onun çok üst düzey bir pilot olduğunu biliyorum. Robert için zor bir durumdu."

“Ama şimdi, hem bizimle hem de DTM'de ortaya koyacağı performansın, geleceği üzerinde bir etkisi olacak."

Ancak Vasseur, Kubica'nın Alfa Romeo'da yarışma şansı olup olmadığı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

“Anlaşmamız mevcut sezona odaklı. Asıl önemli olan 12 ay önce konuşulan kelimeler değil, sezon sonunda elde edilen sonuçtur."

"Sezon öncesi testlerine ek olarak, sezon boyunca çeşitli antrenman seanslarına katılacak. Eğer Robert'dan iyi şeyler almak istiyorsak, ona aracı sürme ve teknik brifinglere katılma fırsatı vermeliyiz."

"Zaten birkaç test ve brifing düzenledik. Mühendisler bunlardan memnunlar. Bildiğim kadarıyla takım her şeyden memnun ve Robert'la iletişimde kalmak bizim için çok önemli."