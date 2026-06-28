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Formula 1 Avusturya GP

Vasseur: “Kritik yazı turalar her seferinde Mercedes’in lehine sonuçlanıyor"

Frederic Vasseur, Avusturya GP sıralama turlarının son anlarında Max Verstappen'ın yaptığı kazanın ardından hemen çift sarı bayrak gösterilmesi gerektiğini savundu.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Max Verstappen'ın bariyerlere çarptığı kazanın ardından ilk etapta sadece tek sarı bayrak gösterilmesi ve George Russell’ın bu şartlar altında pole pozisyonunu kazanması padokta tartışma yarattı. Duruma tepki gösteren Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, güvenlik prosedürlerinin daha katı olması gerektiğini vurguladı.

Sky F1 İtalya'ya konuşan Vasseur, pistte tıbbi aracın bile devreye girdiği bir kazada tek sarı bayrak kararının doğruluğunu sorgulayarak şu sözleri söyledi: "Sadece tek bir sarı bayrak gösterildi ve bunun doğru karar olup olmadığı kesinlikle tartışmalı.” 

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Eric Le Galliot

“Tıbbi aracın bile piste gönderilmesi gerekti ama sarı bayrak altında ilgili sektörde hızınızı yaklaşık %5 oranında azaltmanız gerektiği açık bir kural.” 

“Yarış kontrol, verileri bir kez inceleyip daha fazla incelemeyi gerek görmedi, yani durum neyse o. Elbette sarı bayraklar altında pole pozisyonu kazanılması biraz garip bir durum."

Kaza yapan bir araç olduğunda kuralların tavizsiz uygulanması gerektiğini belirten Vasseur, sözlerine şöyle devam etti: "Bana göre bariyerlerde bir araç varken, belirli koşullar altında otomatik olarak çift sarı bayrak gösterilmeli.” 

“Bu konuda kendi görüşlerim var; sürekli güvenlikten bahsedip antrenman seanslarında biraz yavaşlayanları cezalandırırken, sıralama turlarının son anları gibi kritik durumlarda pilotların tam gaz devam etmesine izin veremezsiniz."

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Eric Le Galliot

"Bu sezon kritik anlarda işler bizim için yanlış, Mercedes içinse doğru yönde gidiyor ama mücadele etmeye devam edeceğiz.” 

“Enerjimi bir tartışmayla boşa harcamak istemiyorum çünkü yarışa odaklanmayı tercih ederim. Ancak nasıl oluyorsa, kritik anlarda atılan yazı turalar her seferinde Mercedes’in lehine sonuçlanıyor."

İzle: 2026 Avusturya GP: Verstappen bariyerlerde, Russell pole'de, Ferrari az daha 1-2 oluyordu!

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