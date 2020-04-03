Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Koronavirüs krizinin F1 takımlarına olan etkisini tahmin etmek 'zor'"

paylaşım
yorumlar
Vasseur: "Koronavirüs krizinin F1 takımlarına olan etkisini tahmin etmek 'zor'"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Efe Kahya, Editör
3 Nis 2020 14:22

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, kimsenin koronavirüs krizinin derinliği konusunda bir bilgiye sahip olmadığını söylerken takım, çalışanlarının işlerini kurtarmak ve masrafları azaltmak için büyük çaba sarf ediyor.

Virüs salgını sebebiyle sezonun ilk sekiz yarışı ertelendi veya iptal edildi ve bu sayının gittikçe artması planlanıyor.

Yarışların yapılmaması takımları büyük bir finansal zorluğun altına soktu. Bunun sebebi ise reklam haklarının ve sponsorluk kazancının azalması olarak ortaya çıktı. 

2021 kurallarının ertelenmesi ve fabrikaların kapatılması, alınan acil önlemler arasındaydı ve anında bu önlemler alındı. Ancak bazı takımların zorluk çekmesi ile beraber bu önlemler pek yeterli olmayabilir. 

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Vasseur, bu zamanlarda yaşanılan zorluğun herkes tarafından yaşandığını ve önümüzdeki birkaç ayın ne getireceğini kimsenin bilmediğini söyledi.

"Sorun şu ki kimse ne kadar derin bir krize sahip olduğumuzu bilmiyor." diyen Vasseur ekledi: "Montreal'de sezona başlayabileceğimizi bile bilmiyoruz."

"Durumun ne olduğu veya ne olacağı ile ilgili net bir anlaşılırlığa sahip değiliz ve sezona ne olacağını da bilmiyoruz. Güçlü bir şey ortaya koymakta ve iyi bir sezon geçirmekte zorlanıyoruz, ancak ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz."

"Her şeyin sonunda bu durumun takımlara olacak olan etkisini tahmin etmek gerçekten zor. Yeniden başlamamız lazım. Planlar üzerine çalışıyoruz, B-C ve alfabedeki diğer tüm harflerin planlarını oluşturmaya çalışıyoruz."

"Otoriteler tarafından alınan kararların önemini ve bu durumun nasıl yönetilmesi gerektiğini daha iyi anlamaya başladık."

McLaren, şirket çapında bir maaş kesintisi uygulandığını ve pek çok çalışanının kriz bitimine kadar izinli olduğunu açıklamıştı.

Vasseur'e göre ise - üreticiler dahil - her boyuttan takımın bu durumda baskı altında olacağını söyledi.

Fabrika takımlarının bile zorluk çekip çekmeyeceği sorulduğunda ise Vasseur şu yanıtı verdi: "Öncelikle ben, büyük takımlardan önce, kendi durumumuza odaklanmış durumdayım.

"Onların durumunu tam olarak bilmiyorum, ancak herkes için durum aynı olacak."

"Tüm araç üreticileri kriz ile karşı karşıya. Red Bull büyük ihtimalle, dünyadaki tüm pubların ve barların kapalı olması sebebiyle geçen seneden daha az kutu satışı yapacak."

"Bu kriz herkesi etkiliyor. Ancak buna karşı toplu bir şekilde önlem almalıyız. Kimin daha çok kimin daha az etkilendiği önemli değil, buna bir çözüm bulmalıyız. Hepimiz toplu şekilde bu durumdan etkilendik ve güçlü bir tepki göstererek işe konsantre olmalıyız."

Vasseur, Alfa Romeo'nun sponsorlar ile konuştuğunu ve herkes için kabul etmesi zor durumları kabul ettiğini belirtti: "Sponsorlar ile görüşme halindeydik. Tabii ki de kimse bu durumdan memnun değil. Benim işim ve tutkum yarışmak, evde kalmak değil."

"Her ne kadar ailemi çok sevsem de altı ay boyunca evde kalmak istemiyorum! Ancak eninde sonunda durumu anlamamız gerekiyor ve bence sponsorlar da başka tür krizleri göz önüne almak zorundalar."

Onlarla görüşme halindeyiz, durumumuzu anlatmaya çalışıyoruz ve bir takvim için çalışmakta olduğumuzu, bir an önce, en yakın zamanda geri dönmeye çalıştığımızı onlara söyledim. Ancak hala bir bilinmezliğe sahibiz."

Sonraki haber
Todt: "Yarışlar için yeni bir tarih açıklayacak durumda değiliz"

Önceki haber

Todt: "Yarışlar için yeni bir tarih açıklayacak durumda değiliz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
70 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bernie Ecclestone 89 yaşında baba oluyor!

2
Formula 1

Albers: "Wolff-Mercedes ilişkisinde çatlaklar var"

3s
3
eSports

Nisan ayında izlenebilecek en iyi Espor yarışları

1s
4
Formula 1

Vasseur: "Koronavirüs krizinin F1 takımlarına olan etkisini tahmin etmek 'zor'"

10dk
5
Formula 1

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

Son Videolar

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Son Haberler

Vasseur: "Koronavirüs krizinin F1 takımlarına olan etkisini tahmin etmek 'zor'"
F1

Vasseur: "Koronavirüs krizinin F1 takımlarına olan etkisini tahmin etmek 'zor'"

Todt: "Yarışlar için yeni bir tarih açıklayacak durumda değiliz"
F1

Todt: "Yarışlar için yeni bir tarih açıklayacak durumda değiliz"

Formula 1, Aramco anlaşmasıyla yılda 45 milyon dolar kazanacak
F1

Formula 1, Aramco anlaşmasıyla yılda 45 milyon dolar kazanacak

Sainz: "F1, çalışanlar hakkında bir karar almak zorunda kalacak"
F1

Sainz: "F1, çalışanlar hakkında bir karar almak zorunda kalacak"

Albers: "Wolff-Mercedes ilişkisinde çatlaklar var"
F1

Albers: "Wolff-Mercedes ilişkisinde çatlaklar var"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.