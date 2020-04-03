Vasseur: "Koronavirüs krizinin F1 takımlarına olan etkisini tahmin etmek 'zor'"

Virüs salgını sebebiyle sezonun ilk sekiz yarışı ertelendi veya iptal edildi ve bu sayının gittikçe artması planlanıyor.

Yarışların yapılmaması takımları büyük bir finansal zorluğun altına soktu. Bunun sebebi ise reklam haklarının ve sponsorluk kazancının azalması olarak ortaya çıktı.

2021 kurallarının ertelenmesi ve fabrikaların kapatılması, alınan acil önlemler arasındaydı ve anında bu önlemler alındı. Ancak bazı takımların zorluk çekmesi ile beraber bu önlemler pek yeterli olmayabilir.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Vasseur, bu zamanlarda yaşanılan zorluğun herkes tarafından yaşandığını ve önümüzdeki birkaç ayın ne getireceğini kimsenin bilmediğini söyledi.

"Sorun şu ki kimse ne kadar derin bir krize sahip olduğumuzu bilmiyor." diyen Vasseur ekledi: "Montreal'de sezona başlayabileceğimizi bile bilmiyoruz."

"Durumun ne olduğu veya ne olacağı ile ilgili net bir anlaşılırlığa sahip değiliz ve sezona ne olacağını da bilmiyoruz. Güçlü bir şey ortaya koymakta ve iyi bir sezon geçirmekte zorlanıyoruz, ancak ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz."

"Her şeyin sonunda bu durumun takımlara olacak olan etkisini tahmin etmek gerçekten zor. Yeniden başlamamız lazım. Planlar üzerine çalışıyoruz, B-C ve alfabedeki diğer tüm harflerin planlarını oluşturmaya çalışıyoruz."

"Otoriteler tarafından alınan kararların önemini ve bu durumun nasıl yönetilmesi gerektiğini daha iyi anlamaya başladık."

McLaren, şirket çapında bir maaş kesintisi uygulandığını ve pek çok çalışanının kriz bitimine kadar izinli olduğunu açıklamıştı.

Vasseur'e göre ise - üreticiler dahil - her boyuttan takımın bu durumda baskı altında olacağını söyledi.

Fabrika takımlarının bile zorluk çekip çekmeyeceği sorulduğunda ise Vasseur şu yanıtı verdi: "Öncelikle ben, büyük takımlardan önce, kendi durumumuza odaklanmış durumdayım.

"Onların durumunu tam olarak bilmiyorum, ancak herkes için durum aynı olacak."

"Tüm araç üreticileri kriz ile karşı karşıya. Red Bull büyük ihtimalle, dünyadaki tüm pubların ve barların kapalı olması sebebiyle geçen seneden daha az kutu satışı yapacak."

"Bu kriz herkesi etkiliyor. Ancak buna karşı toplu bir şekilde önlem almalıyız. Kimin daha çok kimin daha az etkilendiği önemli değil, buna bir çözüm bulmalıyız. Hepimiz toplu şekilde bu durumdan etkilendik ve güçlü bir tepki göstererek işe konsantre olmalıyız."

Vasseur, Alfa Romeo'nun sponsorlar ile konuştuğunu ve herkes için kabul etmesi zor durumları kabul ettiğini belirtti: "Sponsorlar ile görüşme halindeydik. Tabii ki de kimse bu durumdan memnun değil. Benim işim ve tutkum yarışmak, evde kalmak değil."

"Her ne kadar ailemi çok sevsem de altı ay boyunca evde kalmak istemiyorum! Ancak eninde sonunda durumu anlamamız gerekiyor ve bence sponsorlar da başka tür krizleri göz önüne almak zorundalar."

Onlarla görüşme halindeyiz, durumumuzu anlatmaya çalışıyoruz ve bir takvim için çalışmakta olduğumuzu, bir an önce, en yakın zamanda geri dönmeye çalıştığımızı onlara söyledim. Ancak hala bir bilinmezliğe sahibiz."