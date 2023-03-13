Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"

Haberi dinle

Ferrari, 2021'de yürürlüğe giren son Concorde Anlaşması 2019'da kabul edildiğinde veto hakkını saklı tuttu.

Kurallar üzerindeki tartışmalı kontrol, Ferrari'nin kendi ya da F1'in çıkarına olmadığını düşündüğü herhangi bir düzenleme değişikliğini engellemesine izin veriyor.

Ferrari, 1980'lerden beri yürürlükte olan bu veto hakkını 2015 yılında müşteri güç ünitesi maliyetlerinin 12 milyon dolarla sınırlandırılması önerisini engellemek için kullanmıştı.

Vasseur, bu hakkın 'kısa vadede' tekrar kullanılmayacağından emin.

Bahreyn'deki F1 Komisyonu toplantısından sonra RacingNews365 tarafından yeni pozisyonu sorulduğunda Vasseur, "Dünya Motor Sporları Konseyi'nde takım temsilcisi ve F1 Komisyonu temsilcisiyim; bu Ferrari için değil, takımların kararları doğrultusunda oy kullanacağım anlamına geliyor."

"F1 Komisyonu toplantısı oldukça sorunsuz geçti ve bu konuda bir bilgilendirme yapacağız."

"F1 Komisyonu'nda bazen aynı fikirde olmasak ve birbirimizle tartışsak bile veto yetkisini Ferrari'nin geçmişte hiç kullanmadığını düşünüyorum."

"Ancak F1 Komisyonu düzeyinde yapılan işin kalitesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum ve bir şeyi ileri götürdüğümüzde, bir sonraki adımın kesinleştiğini düşünüyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, kısa vadede vetoyu kullanacağımızı sanmıyorum." dedi.