Formula 1

Vasseur: "Kış arası için takımda 'olumlu' bir atmosfer var"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Sao Paulo GP sonrası yaptığı açıklamalarda takımın gösterdiği gelişim hakkında konuştu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 13:15

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fred Vasseur, birkaç haftadır Ferrari'nin topladığı tatmin edici puanlarla birlikte takımın iyi bir performans sergilediğini vurguluyor.

Ancak Ferrari, son 12 yarıştır galibiyete ulaşamamış durumda. Bu 12 yarışta galibiyetler farklı takımlar arasında paylaşıldı: Mercedes beş, Red Bull üç, Ferrari üç, McLaren ise bir zafer elde etti.

Vasseur, takımı bir arada tutmaya çalışsa da son haftalarda pek çok sorun ortaya çıkmış durumda. Bu sorunların başında güç ünitesi, yarış hafta sonlarının yönetimi ve pilotlar arası ilişkilerin idaresi geliyor.

Buna rağmen Vasseur, sezonun bitimine üç yarış kala oldukça olumlu bir ruh halinde olduğunu dile getirdi.

Vasseur, Sao Paulo sonrasında yaptığı genel değerlendirmede şunları söyledi: "Kaydettiğimiz ilerleme bize güven veriyor."

"Bu ilerleme, kış arasına girerken takımda iyi bir atmosfer oluşmasını sağlıyor."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



45 dk



Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"





Clarkson: "Russell, Brezilya'da basın toplantısını terk etti"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



2 s



Clarkson: "Russell, Brezilya'da basın toplantısını terk etti"





Steiner: "Lawson, doğru takımda şampiyon olabilir"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



2 s



Steiner: "Lawson, doğru takımda şampiyon olabilir"

Son Haberler





Vasseur: "Kış arası için takımda 'olumlu' bir atmosfer var"



Formula 1



F1 Formula 1



Vasseur: "Kış arası için takımda 'olumlu' bir atmosfer var"





Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



45 dk



Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"





Stroll, Formula 1 tarihinde istenmeyen bir rekora doğru ilerliyor



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



Stroll, Formula 1 tarihinde istenmeyen bir rekora doğru ilerliyor





FIA, 3. ADUO değerlendirmesini tamamladı: Kimseye ek gelişim hakkı verilmedi!



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



FIA, 3. ADUO değerlendirmesini tamamladı: Kimseye ek gelişim hakkı verilmedi!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol