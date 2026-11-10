Formula 1
Vasseur: "Kış arası için takımda 'olumlu' bir atmosfer var"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Sao Paulo GP sonrası yaptığı açıklamalarda takımın gösterdiği gelişim hakkında konuştu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 10 Kas 2026 13:15
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Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Fred Vasseur, birkaç haftadır Ferrari'nin topladığı tatmin edici puanlarla birlikte takımın iyi bir performans sergilediğini vurguluyor.
Ancak Ferrari, son 12 yarıştır galibiyete ulaşamamış durumda. Bu 12 yarışta galibiyetler farklı takımlar arasında paylaşıldı: Mercedes beş, Red Bull üç, Ferrari üç, McLaren ise bir zafer elde etti.
Vasseur, takımı bir arada tutmaya çalışsa da son haftalarda pek çok sorun ortaya çıkmış durumda. Bu sorunların başında güç ünitesi, yarış hafta sonlarının yönetimi ve pilotlar arası ilişkilerin idaresi geliyor.
Buna rağmen Vasseur, sezonun bitimine üç yarış kala oldukça olumlu bir ruh halinde olduğunu dile getirdi.
Vasseur, Sao Paulo sonrasında yaptığı genel değerlendirmede şunları söyledi: "Kaydettiğimiz ilerleme bize güven veriyor."
"Bu ilerleme, kış arasına girerken takımda iyi bir atmosfer oluşmasını sağlıyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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