Vasseur: "Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Avustralya Grand Prix zaferinin ardından Carlos Sainz'in asla pes etmeyen tavrını alkışladı.

Sainz'in üçüncü F1 zaferi, Suudi Arabistan Grand Prix'si sırasında apandisit ameliyatı geçirerek sıralama turlarını ve yarışı kaçırmasının ardından sadece iki hafta sonra geldi.

Melbourne Albert Park Pisti'ndeki bu hafta sonu öncesinde Sainz'ın yarışa katılıp katılamayacağı konusunda şüpheler vardı. 29 yaşındaki pilot bile ilk antrenman öncesinde yarışa katılıp katılmayacağından şüphe duyuyordu.

Ancak 2025 yılı için sözleşmesi bulunmayan İspanyol pilot, 2022 Bahreyn Grand Prix'sinden bu yana Ferrari'nin ilk iki sırada finish görmesini sağlayan mükemmel bir sürüş sergiledi.

Vasseur, "Sizin [medyadan] beklediğinizin daha azını beklemiyordum ama genel olarak bu kış sezonun son yarışına kadar zorlama konusunda birlikte karar verdik." dedi.

"Bahreyn'de takımı zorlayarak harika bir iş çıkardı, elbette Cidde zor bir hafta sonuydu. Carlos için zor bir hafta sonuydu, takım için zor bir hafta sonuydu. İyileşme süreci muazzam, iki hafta önce hastanede olduğunu unutmamalısınız."

"Sanırım cuma günü bile yarışabileceğinden yüzde 100 emin değildi. Birkaç turdan sonra hızlandı, bu da başarının bir parçasıydı."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eğer performans göstermek istiyorsanız serbest antrenmanlarda bir turda pes edemezsiniz. Elbette bu inanılmaz ve nereden geldiğine baktığımızda kimse böyle bir sonuç beklemiyordu." dedi.

Sainz ikinci turda liderliği Red Bull pilotu Max Verstappen'den aldı ve Verstappen kısa bir süre sonra pite gelerek sağ arka freninde sorun yaşadığı için yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Ancak İspanyol pilot, SF24'ünü en başından beri iyi kullanmış görünüyordu. Özellikle geçen sezon Ferrari için bir sorun olan lastik yönetimi konusunda ilerleme kaydettiği bu yarışta görülmüş oldu.

Ferrari'nin markalar şampiyonasında Red Bull'un dört puan arkasına gelmesine rağmen Vasseur, Ferrari'nın "performansa odaklandığı" konusunda kararlı.

Vasseur, "Ben aracımızın performansına odaklanmış durumdayım. İleriye doğru büyük bir adım attık."

"Büyük bir adım attığımız nokta daha çok iki lastik hamuru arasındaki ya da bir stint ile diğeri arasındaki tutarlılık. Aracı kullanmak çok daha kolay, sürücüler için de okumak çok çok daha kolay ve geliştirmek çok daha kolay." dedi.