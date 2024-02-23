Vasseur: "Kendimizi kaptırmamalıyız, Red Bull hâlâ önümüzde"
Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, Bahreyn'deki testlerde umut vaat eden performans sergilemelerine rağmen Red Bull'un hâlâ kendilerinin önünde olduğunu söyledi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Sam Bloxham / Motorsport Images
Ferrari, lansman döneminde daha sade görünen bir araçla hafife alınsa da Bahreyn'deki testlerde hem tek turda hem de uzun sürüşlerde güçlü bir form sergiledi.
Carlos Sainz, testlerin ikinci gününü C4 lastiklerle en hızlı tamamlarken en dikkat çekici şeylerden birisi yarış simülasyonundaki temposu oldu.
Twitter'da Formula Data Analysis adlı hesabın yapmış olduğu çalışmada, Sainz'ın uzun sürüş ortalaması geçen sene Bahreyn GP'yi kazanan Max Verstappen'in ortalaması ile kıyaslandı. Bu kıyaslamaya göre Sainz'ın tur başına 0.59 sn daha hızlı olduğu görüldü. Testlerle gerçek yarış koşullarını kıyaslamak tam olarak mantıklı olmasa da testlerdeki genel izlenim, Ferrari'nin lastik tüketimi konusunda geçen seneye göre çok daha iyi durumda olduğu ve Red Bull'un arkasında 2. sırada olduğu yönünde.
Bugünkü F1TV röportajında Vasseur, derecelerin gözlerini kör etmemesini istediğini söyledi.
Vasseur, "Elbette en üstte olmak en arkada olmaktan daha iyidir. Ama öte yandan, diğerlerinin yakıt seviyesini bilmiyorsunuz. Motor ayarını bilmiyorsunuz. Ve net bir resim elde etmek çok zor. Bizim için en önemli ve en ilginç olanı muhtemelen Carlos ve Charles'ın hissiyatı. Aracın içinde çok daha rahatlar. Araç çok daha tutarlı görünüyor, muhtemelen sürmesi de biraz daha kolay. Bu da bizim için büyük bir adım..." dedi.
Vasseur, takımının geçen yıl büyük bir adım attığını ancak bunun yapısal olarak Red Bull'a yetişmek için yeterli olmadığını düşünüyor. Fransız takım patronu, yeni araçla birlikte takımın doğru yönde ilerlediğini ancak bunun Red Bull'un önüne geçmek için yeterli olacağından şüphe duyduğunu söyledi.
Vasseur, "Bu konuda sakin kalmalıyız. En önemlisi adamlarımıza güvenmek çünkü geri bildirimleri olumluydu ve geliştirme konusunda daha yapmamız gereken çok şey var. Bence Red Bull hâlâ önde ama zorlamaya devam edelim. Gelecek hafta nerede olacağımızı göreceğiz. Bu yüzden henüz kendimizi fazla kaptırmıyoruz." dedi.
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