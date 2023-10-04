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Vasseur: "Katar, SF-23'e uymuyor"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Katar pistinin SF-23'e çok da uygun olmadığını söyledi.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari son yarışlarda iyi bir çıkış yakalamayı başardı ve şampiyonada Mercedes ile aradaki puan farkını epey kapattı.

Kalan altı yarışın sonunda İtalyan ekibin hedefi şampiyona ikinciliğini geri almak.

Fakat yüksek hızlı virajlardan oluşan Losail pisti, İtalyan ekibin başını ağrıtacak gibi görünüyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, Katar GP ile alakalı bir soru üzerine şöyle dedi: "Losail pisti, kâğıt üzerinde SF-23 için bir başka zorlu pist daha olacak."

"Zandvoort'tan bu yana aracımızı en iyi nasıl yöneteceğimiz konusunda çok şey öğrendik ve Katar'da bir kez daha Charles ve Carlos'a, her yarışta şampiyona liderlerinin hemen arkasında gördüğümüz, binde bir saniyelik dilimler için mücadele edebilecekleri bir araç vermeye çalışacağız."

"Katar'da bu nesil araçlarla ilk kez yarışacağız ve bir sprint hafta sonu olmasından ötürü sadece bir antrenman seansımız olacak."

"Bu da fabrikada ve simülatörde yürütülen hazırlık çalışmalarının daha da büyük önem kazandığı anlamına geliyor."

"Yine de kendimizi iyi hazırlamış hissediyoruz."

"Hedefimiz takımlar şampiyonasında ikincilik için savaşmaya devam ederken mümkün olduğunca çok puan kazanmak."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

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