Vasseur: "Katar performansımız çok da dramatik değil"

Son yarışlardaki iyi performansının ardından Katar'a umutlu gelen Ferrari, Mercedes'le arayı biraz daha kapatmayı umsa da, hafta sonu boyunca istediği sonuçları alamadı.

Mercedes'le aradaki farkı kapatamadıkları gibi, aradaki fark biraz daha açılmış oldu.

Fakat Ferrari patronu Frederic Vasseur, Katar GP performanslarının çok da kötü olmadığını düşünüyor.

Vasseur, şöyle konuştu: "Hafta sonunun ilk brifingine gittiğimde bunun kağıt üstünde bizim için en iyi pist olmadığını söyledim. Fakat Singapur'dan önce de aynı konuşmayı yaptığımı hatırlattım!"

"Fakat rüzgar, peşi sıra gelen yüksek hızlı virajlar ve benzeri şeyleri bir araya getirdiğinizde, bu koşullarda iyi bir sonuç almayı beklemiyorduk."

"Hafta sonunda Mercedes'ten altı ya da dokuz puan daha az almak bizim için büyük bir dram değil. Gelecekte daha iyi hafta sonları geçireceğiz."

Vasseur, George Russell'ın en geriye düşmesine rağmen kendilerini geçmesi nedeniyle Mercedes'in hızına şaşırdığını da söylüyor.

"Şaşırdım elbette ama yine de bir şey söylemek zor."

"Diğerlerine dikkat etmiyorum; sadece yapmamız gerek işlere odaklanıyorum."

"Çok tutarlı bir yarış çıkarmadık, sanırım ikinci stintte çok fazla aşınma yaşadık, sonra trafiğe takıldık. Tüm bunlar işleri zorlaştırdı."

"Elbette, her zaman daha iyi bir iş çıkarabilirsiniz. Bu yüzden bir sonrakine odaklanacağız."

Vasseur, Austin sorulduğunda ise, "Muhtemelen Austin bundan biraz daha iyi olacak..." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images