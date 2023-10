Vasseur, Katar GP "festivalinin" ardından FIA'yı F1 pist limitlerine çözüm bulmaya çağırdı

Cuma günkü sıralama turlarında çok sayıda pilotun zamanları silinmişti ve bu durum Cumartesi günkü sprint sıralama turlarında da devam etti.

Ayrıca 12. ve 13. virajlarda lastikleri olası kerb hasarından korumak için beyaz çizgilerin yeri değiştirildi.

Lance Stroll ve Ferrari pilotu Charles Leclerc sprint yarışında beş saniye ceza aldılar.

Pazar günkü Grand Prix'de ise Pierre Gasly, Sergio Perez, Alex Albon ve Stroll olmak üzere dört sürücü ceza aldı.

Vasseur, FIA'nın Avusturya GP'sinde de benzer sorunlar yaşamasının ardından ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Ferrari patronu, "Hafta sonunda benim için en büyük sorunun pist sınırları olduğunu söyleyebilirim."

"Çünkü Spielberg'e gittiğinizde pist limitleriyle ilgili sorunlar yaşayacağınızı biliyorsunuz ve burada da pist limitleriyle ilgili sorunlar yaşadık. Hal böyle olunca sonuçları yarıştan iki saat sonra alıyorsunuz."

"Hafta sonundan önce geldiğimizde onlara bunun bir festivale döneceğini söyledik ve gördüğünüz gibi bir festival oldu."

"Muhtemelen sürücüler yarışın sonunda biraz konsantrasyonlarını kaybettiler ve bazı çocuklar son 10 turda her turda limitleri aşıyordu."

"Ancak bu durumda onları suçlayamazsınız, bir çözüm bulmalıyız." dedi.

Vasseur, taraftarlar için neler olup bittiğini takip etmenin zor olduğunu vurguladı.

"Bence bu şov için bile iyi değil. En azından pit duvarında, her şeyi görüyorsunuz, hikayeyi takip edebiliyorsunuz, nerede olduğunuzu biliyorsunuz. Fakat televizyonlarının başında olanların pek çok şeyden haberi olmuyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images