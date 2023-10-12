Vasseur, Katar GP "festivalinin" ardından FIA'yı F1 pist limitlerine çözüm bulmaya çağırdı

Cuma günkü sıralama turlarında çok sayıda pilotun zamanları silinmişti ve bu durum Cumartesi günkü sprint sıralama turlarında da devam etti.

Ayrıca 12. ve 13. virajlarda lastikleri olası kerb hasarından korumak için beyaz çizgilerin yeri değiştirildi.

Lance Stroll ve Ferrari pilotu Charles Leclerc sprint yarışında beş saniye ceza aldılar.

Pazar günkü Grand Prix'de ise Pierre Gasly, Sergio Perez, Alex Albon ve Stroll olmak üzere dört sürücü ceza aldı.

Vasseur, FIA'nın Avusturya GP'sinde de benzer sorunlar yaşamasının ardından ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Ferrari patronu, "Hafta sonunda benim için en büyük sorunun pist sınırları olduğunu söyleyebilirim."

"Çünkü Spielberg'e gittiğinizde pist limitleriyle ilgili sorunlar yaşayacağınızı biliyorsunuz ve burada da pist limitleriyle ilgili sorunlar yaşadık. Hal böyle olunca sonuçları yarıştan iki saat sonra alıyorsunuz."

"Hafta sonundan önce geldiğimizde onlara bunun bir festivale döneceğini söyledik ve gördüğünüz gibi bir festival oldu."

"Muhtemelen sürücüler yarışın sonunda biraz konsantrasyonlarını kaybettiler ve bazı çocuklar son 10 turda her turda limitleri aşıyordu."

"Ancak bu durumda onları suçlayamazsınız, bir çözüm bulmalıyız." dedi.

Vasseur, taraftarlar için neler olup bittiğini takip etmenin zor olduğunu vurguladı.

"Bence bu şov için bile iyi değil. En azından pit duvarında, her şeyi görüyorsunuz, hikayeyi takip edebiliyorsunuz, nerede olduğunuzu biliyorsunuz. Fakat televizyonlarının başında olanların pek çok şeyden haberi olmuyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images



"Bir anda Gasly'ye beş saniye, Gasly'ye 10 saniye, Gasly'ye 15 saniye görüyorlar. Bunu da düşünmek zorundayız."

"Bu tür bir sorunu öngörebileceğimizi düşünüyorum."

Katar'ın Losail pistine ve etkinliğe ne kadar yatırım yaptığı düşünüldüğünde böyle bir durumun ortaya çıkmasının doğru olup olmadığı sorusuna Vasseur şu yanıtı verdi: "Bu konuya girmeyeceğim çünkü bundan kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum."

"Fakat bu sadece bir kerb meselesi değil. Bu sürecin tamamıyla; pistin düzeni, kerbler, kerblerden sonra ne olduğuyla ilgili. Bir çözüm bulmak zorundayız.

"Fakat dediğiniz gibi, bu alana girip yatırım seviyesi hakkında konuşmak istemiyorum. Katar'da yarışı düzenlemek için büyük bir çaba sarf ediyorlar fakat yaşananlar bana göre şampiyona seviyesinde değil."

Vasseur, Pirelli lastikleriyle ilgili güvenlik endişelerine FIA'nın verdiği yanıtı desteklediğini söyledi.

"Bence verilen tepki oldukça iyiydi. Benim için her zaman önce güvenlik gelir."

"Lastiklerden emin değildik ve sonunda her şeyle iyi bir gösteri orta koyduk."

"Tepkinin gayet yerinde olduğunu söyleyebilirim. Yine de bu durumda olmak biraz üzüntü verici."