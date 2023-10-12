Prime'a abone ol
Önceki / Cognizant, Aston Martin'in isim sponsorluğunu bırakabilir Sonraki / F1 şampiyonu Mika Hakkinen, F2'nin Hintli yıldızının koçluğunu yapacak
Formula 1 / Katar GP Haberler

Vasseur, Katar GP "festivalinin" ardından FIA'yı F1 pist limitlerine çözüm bulmaya çağırdı

Ferrari Formula 1 takım patronu Fred Vasseur, Katar GP hafta sonunun pist limitlerinin ihlal edildiği bir "festivale" dönüştüğünü söyledi ve FIA'yı çözüm bulmaya çağırdı.

Adam Cooper
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Cuma günkü sıralama turlarında çok sayıda pilotun zamanları silinmişti ve bu durum Cumartesi günkü sprint sıralama turlarında da devam etti.

Ayrıca 12. ve 13. virajlarda lastikleri olası kerb hasarından korumak için beyaz çizgilerin yeri değiştirildi.

Lance Stroll ve Ferrari pilotu Charles Leclerc sprint yarışında beş saniye ceza aldılar.

Pazar günkü Grand Prix'de ise Pierre Gasly, Sergio Perez, Alex Albon ve Stroll olmak üzere dört sürücü ceza aldı.

Vasseur, FIA'nın Avusturya GP'sinde de benzer sorunlar yaşamasının ardından ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Ferrari patronu, "Hafta sonunda benim için en büyük sorunun pist sınırları olduğunu söyleyebilirim."

"Çünkü Spielberg'e gittiğinizde pist limitleriyle ilgili sorunlar yaşayacağınızı biliyorsunuz ve burada da pist limitleriyle ilgili sorunlar yaşadık. Hal böyle olunca sonuçları yarıştan iki saat sonra alıyorsunuz."

"Hafta sonundan önce geldiğimizde onlara bunun bir festivale döneceğini söyledik ve gördüğünüz gibi bir festival oldu."

"Muhtemelen sürücüler yarışın sonunda biraz konsantrasyonlarını kaybettiler ve bazı çocuklar son 10 turda her turda limitleri aşıyordu."

"Ancak bu durumda onları suçlayamazsınız, bir çözüm bulmalıyız." dedi.

Vasseur, taraftarlar için neler olup bittiğini takip etmenin zor olduğunu vurguladı.

"Bence bu şov için bile iyi değil. En azından pit duvarında, her şeyi görüyorsunuz, hikayeyi takip edebiliyorsunuz, nerede olduğunuzu biliyorsunuz. Fakat televizyonlarının başında olanların pek çok şeyden haberi olmuyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images


"Bir anda Gasly'ye beş saniye, Gasly'ye 10 saniye, Gasly'ye 15 saniye görüyorlar. Bunu da düşünmek zorundayız."

"Bu tür bir sorunu öngörebileceğimizi düşünüyorum."

Katar'ın Losail pistine ve etkinliğe ne kadar yatırım yaptığı düşünüldüğünde böyle bir durumun ortaya çıkmasının doğru olup olmadığı sorusuna Vasseur şu yanıtı verdi: "Bu konuya girmeyeceğim çünkü bundan kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum."

"Fakat bu sadece bir kerb meselesi değil. Bu sürecin tamamıyla; pistin düzeni, kerbler, kerblerden sonra ne olduğuyla ilgili. Bir çözüm bulmak zorundayız.

"Fakat dediğiniz gibi, bu alana girip yatırım seviyesi hakkında konuşmak istemiyorum. Katar'da yarışı düzenlemek için büyük bir çaba sarf ediyorlar fakat yaşananlar bana göre şampiyona seviyesinde değil."

Vasseur, Pirelli lastikleriyle ilgili güvenlik endişelerine FIA'nın verdiği yanıtı desteklediğini söyledi.

"Bence verilen tepki oldukça iyiydi. Benim için her zaman önce güvenlik gelir."

"Lastiklerden emin değildik ve sonunda her şeyle iyi bir gösteri orta koyduk."

"Tepkinin gayet yerinde olduğunu söyleyebilirim. Yine de bu durumda olmak biraz üzüntü verici."

paylaşım
yorumlar

Cognizant, Aston Martin'in isim sponsorluğunu bırakabilir

F1 şampiyonu Mika Hakkinen, F2'nin Hintli yıldızının koçluğunu yapacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Alonso: "F1, aşırı sıcak havalarda yarış startlarını ertelemeyi düşünmeli"

Alonso: "F1, aşırı sıcak havalarda yarış startlarını ertelemeyi düşünmeli"

Formula 1
Katar GP

Alonso: "F1, aşırı sıcak havalarda yarış startlarını ertelemeyi düşünmeli" Alonso: "F1, aşırı sıcak havalarda yarış startlarını ertelemeyi düşünmeli"

Lawson: "Odak noktam artık Super Formula"

Lawson: "Odak noktam artık Super Formula"

Formula 1
Katar GP

Lawson: "Odak noktam artık Super Formula" Lawson: "Odak noktam artık Super Formula"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Formula 1
Katar GP

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Sainz: "Katar'a gelip yarışamamak büyük hayal kırıklığı"

Sainz: "Katar'a gelip yarışamamak büyük hayal kırıklığı"

Formula 1
Katar GP

Sainz: "Katar'a gelip yarışamamak büyük hayal kırıklığı" Sainz: "Katar'a gelip yarışamamak büyük hayal kırıklığı"

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Formula 1
Katar GP

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı! Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Son Haberler

Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

IMSA IMSA
Petit Le Mans Road Atlanta

Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

MGP MotoGP
Endonezya GP

Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

MGP MotoGP
Endonezya GP

Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

F1 Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol