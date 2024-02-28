Vasseur: "Kartları açmanın zamanı geldi"
Bahreyn'deki ilk yarış öncesinde konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur'e göre İtalyan ekip, kararlı ve üst sıralar için savaşmaya hazır.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari, sezon öncesi testlerinde iyi performans sergiledi ve sezonun ilk yarışında bunu devam ettirip ettiremeyecekleri merak konusu.
Hafta sonu öncesinde konuşan Vasseur, "SF-24 testlerde yediden fazla yarış mesafesi kat etti."
"Tüm ekipler kendi programları üzerinde çalışsa da, artık tüm kartları ortaya çıkarma zamanı geldi."
"Perşembe günkü antrenmandan itibaren güç dengesinin nasıl olduğunu daha iyi anlayacağız. Emeğimizin sonuçlarını ve rakiplerimizin çalışmalarını şimdi daha net göreceğiz."
"Charles ve Carlos SF-24'ü kullanırken kendilerini rahat hissediyorlar - aracı geliştirirken hedeflediğimiz de buydu."
"Güçlü rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacağız ve takımın geçen yılın sonundaki yaklaşımını benimsemesini istiyorum."
"Gelişmemize yardımcı olacağına inandığımız kararlar almaktan korkmamalıyız. Araç rekabetçi görünüyor, Charles ve Carlos formlarının zirvesinde, takımdaki hava harika."
"Herkes iyi bir sonuç almak için son derece odaklanmış ve kararlı." dedi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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