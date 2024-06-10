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Formula 1 Kanada GP

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

Ferrari Formula 1 takım patronu Fred Vasseur, felaketle sonuçlanan Kanada Grand Prix'sinde "her şeyin yanlış gittiğini" kabul etti, ancak ekibinin bu korkunç hafta sonuna aşırı tepki vermeyeceğini söyledi.

Neva Ünsaldı
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, walks down the pit lane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Montreal hafta sonuna girerken rakiplerinin çoğu tarafından kazanmaya en büyük aday olarak gösterilen Ferrari’de, düşük yol tutuş koşulları nedeniyle hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz sıralama turlarında ilk 10'a kalamadı.

Bunun ardından ıslaktan kuruya dönen yarışta her iki sürücünün de yukarıya çıkma fırsatları vardı, ancak bu da olmadı.

Leclerc, 2. turdan itibaren arabasını yeniden başlatmak için pite girmesine ve nihayetinde yarışı bırakmadan önce bir tur kaybetmesine neden olan bir motor sorunu yaşadı.

Sainz, Sauber'den Valtteri Bottas ile temasından sonra ön kanadı ve tabanında erkenden hasar aldı. Sainz pist kurudukça kuru zemin lastikleriyle biraz hız buldu, ancak 6. virajda ıslak bir parçaya denk geldi ve kayarak Williams'tan Alex Albon'a da çarptı.

Uzayıp giden bir sorunlar listesi arasında Vasseur, Kanada'da Scuderia için "her şeyin yanlış gittiğini" kabul etti ve Leclerc'in 80 beygir gücü kaybetmesine neden olan güç ünitesi sorununun günün en sinir bozucu sorunu olduğunu belirtti.

Vasseur, "Charles ile, ikinci turda gücün bir kısmını kaybettik."

"Bir güç dolaşımı yapıp geri dönmeye çalışmak için kırmızı bayrak çıkmasını bekliyorduk ama kırmızı bayrak hiç çıkmadı.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sorun sadece motorun kendisi değildi; motor kontrolünü tamamen durdurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir döngüden geçtik ama bu 30-40 saniyeydi.”

 

"Charles’ın arabada olup bir grupla savaşırken ve 10-15 km/h eksik olduğunu gördüğünde ve  bu yüzden geçiş yapma şansı yokken, mühendisin 80 beygir gücü eksik olduğunu söylediğinde, motivasyon bulmasının zor olduğunu gayet iyi anlayabiliyorum.

 

"Bu koşullarda hayal kırıklığına uğramasaydı endişelenirdim." dedi.

 

Sainz de yarışı uzun süre yukarıya çıkamadan geçirdi ve sonunda yarışı bıraktı. Ancak takım için ana hasar sıralama turlarında meydana geldi, Leclerc ve Sainz sırasıyla 11. ve 12. sırada yer almıştı.

 

Vasseur, takımın neden nemli ve düşük yol tutuş koşullarında hız bulamadığını daha iyi anladığını ve pazar günü yarış temposu konusunda çok daha iyimser olduğunu söyledi.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Tempomuz cuma günü güçlüydü. Cumartesi günü koşullar zorluydu ve birkaç araba aynı sorunu yaşadı - detaylara girmeyeceğim - ama yarış temposu için kendimize oldukça güveniyorduk."

"Başlangıçtaki sorunlar... her şey yanlış gitti ve umarım sezonun tüm kötü parçalarını aynı hafta sonuna koymuşuzdur." diye açıkladı.

Ancak Mercedes'in artık öndeki dörtlü mücadeleye katılmasıyla, yarış hafta sonunun öneminde daha büyük bir vurgu yapan Vasseur, takımın aşırı tepki vermeyeceğini veya 2024'e güçlü bir şekilde başlayan olağan yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyledi.

Maranello ekibinin başında geçirdiği en zor hafta sonu olup olmadığı sorulduğunda,

"En zor mu? Bilmiyorum ama en iyisi değildi."

"Bazen her şeyin yanlış gittiğini ve sana karşı gittiğini hissedersin ama yaklaşımımızı değiştirmeyiz."

"İyi ve kötü anlarda sürücülerle takım olarak çalışıyoruz ve önümüzdeki hafta sonu için aynı yaklaşımı sürdüreceğiz ve birlikte devam edeceğiz."

"Bu tür bir hafta sonundan hiç rahatsız değilim, olan oldu." dedi.

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