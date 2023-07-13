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Vasseur: "Kağıt üzerinde Hungaroring bize uygun bir pist"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Macaristan'daki Hungaroring pistinin kağıt üzerinde araçlarına uygun olacağına inansa da, bazı diğer faktörlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Birçok pilot Silverstone'daki Pazar günü saatte 8 km hıza ulaşan rüzgarın, araçlarını kullanmayı zorlaştırdığından şikayet etti.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in bunun lastikleri yönetmelerini etkilediğinden şikayet etmelerinin ardından Ferrari, yüksek hızlı virajlardaki tutarsızlıklarıyla mücadele etmek için araçta birtakım iyileştirmeler yaptı.

Vasseur, rüzgarlı koşulların performansı etkilediğini açıkladı ve şunları söyledi: "Koşullar Miami ile aynı olsa da performansımız daha iyiydi."

"Aracın daha dengeli olmasını sağlamak için bu noktaya odaklanıyoruz."

"DRS treninde diğerlerinden daha fazla zorlandık gibi görünüyor, ancak bu hâlâ aracın bir özelliği."

Ferrari, mekanik yol tutuşun daha fazla olduğu düşük hızlı pistlerde daha güçlü olduğu için Vasseur, Hungaroring pistinde daha iyi olabileceklerine inanıyor.

Macaristan Grand Prix'sinin Ferrari'ye uygun olup olmayacağı sorulduğunda Vasseur şu yanıtı verdi: "Kağıt üzerinde evet."

"Ama bu sadece paketin piste uymasıyla ilgili değil. Yaptığınız ayarlar, hafta sonu hazırlığı, Cuma antrenmanları büyük önem taşıyor."

"Bu, Budapeşte'de muhtemelen daha da önemli olacak çünkü geçiş yapmak çok zor."

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