Vasseur: "Japonya'daki güncellemeler Leclerc'i daha iyi bir hale getirdi"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, takımın Japonya Grand Prix'sinde yaptığı güncellemenin Charles Leclerc'in 2023 sonunda çok daha iyi durumda olmasını nasıl sağladığını açıkladı.
Ferrari, aerodinamik verimliliğini artırmak amacıyla Eylül ayında Suzuka'ya yeni bir taban getirdi. Güncelleme, revize edilmiş bir sidepod ile birlikte çalışan tabanın ön kısmındaki havayı kontrol eden kanatçıklar, taban kenarında, tabanın orta kısmında ve difüzör yan duvarında değişiklikler içeriyordu.
Ferrari'nın sürtünmeyi azaltma çabaları, Carlos Sainz'ın yaz arasından önce takımın lider pilotu olarak gözükmesinin ardından Monacolu pilotun güncellenmiş SF-23'te daha rahat etmesini de sağladı.
Güncellemenin kendisi çok büyük zaman kazandırmasa da, Leclerc'in araca daha fazla güvenmesini sağladı. Bu da son beş yarış haftasında üç podyum ve üç pole pozisyonu ile Sainz'e karşı üstünlüğünü yeniden geri kazanmasını sağladı.
Vasseur, "Japonya'da küçük bir güncelleme yaptık ve saf performans açısından daha büyük bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Ancak konfor açısından Charles için önemli ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum."
"Bence Charles sezonun son bölümünde, son altı ya da yedi yarışta çok daha iyi durumdaydı. Bu olumlu bir durum. Bence devamlılık ve aracı biraz geliştirmemiz konusunda biraz daha geç bir adım attık. Bu şekilde daha tutarlı olabildik ya da yarışta daha az zorlamak zorunda kaldık." dedi.
Photo by: Ferrari
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Red Bull'un arkasındaki mücadele 0.1'lik farklarla belirlenirken ve Ferrari ikincilik mücadelesinde Mercedes'e kıl payı kaybetti. Vasseur iki pilotu ya da öndeki diğer pilotlar arasındaki performans değişimlerini abartmak istemiyor.
Vasseur, "Bazen bu bir ayrıntı meselesidir. Günün sonunda 0.1 saniyeden bahsediyoruz ve bir hafta sonundan diğerine onların sporcu olduğunu kabul etmek zorundayız."
"Roger Federer Wimbledon'da bir gün kazanıp ertesi gün kaybedebilir. Bu yüzden onları her zaman bir sporcu olarak kabul ediyorum."
"Bugün bizim işimizde doğru olan şey, beş yıl öncesine bakarsanız Mercedes'in bir virajı kaçırıp yine de pole pozisyonunda olabileceğidir. Bugün durum böyle değil, bir virajı kaçırırsanız sıralama turlarının ilk bölümünde elenirsiniz."
"İki McLaren'e bakarsanız, Las Vegas'ta ilk bölümde elendiler ve Abu Dabi'de pole için mücadele edebildiler. Bu durum muhtemelen Max [Verstappen] hariç herkes için geçerli ama Checo [Perez] için de geçerli ve bu da tek bir değişiklikten sonra çok büyük bir sonuca varmamamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.
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