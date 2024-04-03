Vasseur: "Japonya'da Red Bull'u yenmek zor olacak fakat her şey mümkün"

Ferrari son yarış Avustralya'da Red Bull'un yaşadığı sorunlardan faydalanarak bu yılki ilk zaferini almayı başardı.

Vasseur, bugün Japonya'da verdiği röportajda sezonu şöyle yorumladı: "Sezon şu ana kadar oldukça iyi geçti. Geçen yıla kıyasla bir adım ileriye gittik."

"Melbourne muhtemelen en iyisiydi ama genel olarak ilk iki yarış da çok iyi geçti. Red Bull'dan çok uzakta değildik."

"Üç yarışta dört podyum, bir galibiyet ve bir duble elde ettik. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Fakat aynı zamanda çok sıkı bir mücadele var."

"Arkamızdaki McLaren'a, sonra Aston ve Mercedes'e bakarsanız, herkes çok yakın."

"Her hafta sonu sıfırdan başlamamız ve sonra tekrar zorlamamız gerekiyor. Bu sporun DNA'sı böyle."

"Bir yere gelip yarışı kazanabileceğinizi hissetmek harika bir duygu ve bence bu birkaç takım için geçerli."

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Japonya GP'nin tarihiyle ilgili olarak Vasseur, "Öncelikle havanın geçen yılla oldukça benzer olduğunu söyleyebilirim! Ekim ayı ile bu hafta sonu arasında büyük bir fark yok."

"En büyük fark, sezonun başında olduğumuz için aracın potansiyelini tam anlamıyla bilmiyor olmak. Sezon sonunda aracın ve rakiplerin potansiyelini biliyorsunuz."

"Bu açıdan güç düzeninin net olduğu geçen yıla göre mücadelenin çok daha açık olacağını ve muhtemelen çok daha heyecanlı geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Bu hafta sonu neler yapabilecekleri sorusuna Vasseur şöyle yanıt verdi: "Bence bu pist tüm sürücülerin favorisi, çünkü çok heyecan verici bir pist."

"Geçen yıl çok iyi bir performans gösteremedik ama bu tür çok yüksek hızlı virajlarda, bir yıl öncesine göre daha iyi durumdayız."

"İlk üç yarışa bakacak olursanız çok ama çok yakın olduğunu görebilirsiniz, tur başına saniyenin onda biri ya da onda ikisi gibi küçük bir fark var."

"Bu da her şeyin açık olduğu anlamına geliyor fakat Red Bull'un Japonya'da çok güçlü olacağına inanıyorum."

"Zor olacak ama her şey açık ve bence geçen hafta kazanmış olmamız iyi bir motivasyon."

"Doğru yönde ilerliyoruz ve umarım bu hafta sonu Japonya'da da iyi bir performans sergileriz."