Vasseur: "Japonya'da daha fazlasını yapmak zordu"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Japonya'dan mümkün olan en iyi sonuçla ayrıldıkları görüşünde.
Singapur'da elde ettikleri zaferin ardından Japonya'ya umutlu gelen Ferrari, pazar günkü yarıştan dördüncü ve altıncılıkla ayrıldı.
Bu, takımın 20 puan kazanmasına ve Mercedes ile aradaki farkın biraz daha kapanmasına yardımcı oldu.
Yarıştan sonra konuşan takım patronu Frederic Vasseur, sonuçtan tamamen mutlu olmasalar da, genel olarak doğru hamleler yaptıklarına vurgu yaptı.
Vasseur, "Öncelikle Red Bull Racing'i takımlar şampiyonasında elde ettiği zaferden dolayı tebrik ediyorum, bu sezon mükemmellerdi."
"Yarışımız hakkında konuşacak olursak, bugün en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Bu sadece Mercedes ile arayı dört puan daha kapattık."
"Bu pistin aracımız için uygun olmadığını biliyorduk ama her zaman durumu kontrol altında tuttuk."
"Charles lastikleri korumayı başardı ve tam da gerekli olduğu anda George Russell'ı geçmesi önemliydi."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Lewis Hamilton hızlı sürdü, gerçekten agresif şekilde saldırdı ve erken pit stopla Carlos'u geçti. Yarışın sonunda, pozisyonu geri almasını sağlayacağını umarak orta hamurla attığımız bölümü uzatmaya karar verdik ama işe yaramadı."
"Mercedes ve McLaren'la çok sıkı bir rekabet içerisindeyiz. Singapur'da gördüğümüz gibi bu takımlar arasındaki sıra, pistin özelliklerine bağlı olarak değişiyor. Bir yandan McLaren'ın bu kadar hızlı gelişmesi bizi endişelendiriyor fakat karakteristik olarak buraya benzeyen Silverstone'da da harika bir iş çıkarmışlardı."
"Dolayısıyla önemli olan sakin kalmak, karamsarlığa kapılmamak fakat çok da iyimser olmamak."
"Elbette 4. ve 6. sıralardan memnun olamayız, ancak bugün daha iyisini almak zordu."
"Doğru taktikleri kullandık ve yine de en yakın rakiplerimizden birkaç puan kazanmayı başardık. Bu hafta sonu sadece birkaç ondamız daha olsaydı, yarış farklı şekilde sonuçlanabilirdi."
"Şimdi önemli olan işimize odaklanmak, adım adım ilerlemek ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gereken bir sonraki yarışa hazırlanmak." dedi.
Son Haberler
Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!
Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı! Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!
Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"
Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu" Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"
Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"
Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç" Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar