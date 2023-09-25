Vasseur: "Japonya'da daha fazlasını yapmak zordu"

Singapur'da elde ettikleri zaferin ardından Japonya'ya umutlu gelen Ferrari, pazar günkü yarıştan dördüncü ve altıncılıkla ayrıldı.

Bu, takımın 20 puan kazanmasına ve Mercedes ile aradaki farkın biraz daha kapanmasına yardımcı oldu.

Yarıştan sonra konuşan takım patronu Frederic Vasseur, sonuçtan tamamen mutlu olmasalar da, genel olarak doğru hamleler yaptıklarına vurgu yaptı.

Vasseur, "Öncelikle Red Bull Racing'i takımlar şampiyonasında elde ettiği zaferden dolayı tebrik ediyorum, bu sezon mükemmellerdi."

"Yarışımız hakkında konuşacak olursak, bugün en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Bu sadece Mercedes ile arayı dört puan daha kapattık."

"Bu pistin aracımız için uygun olmadığını biliyorduk ama her zaman durumu kontrol altında tuttuk."

"Charles lastikleri korumayı başardı ve tam da gerekli olduğu anda George Russell'ı geçmesi önemliydi."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Lewis Hamilton hızlı sürdü, gerçekten agresif şekilde saldırdı ve erken pit stopla Carlos'u geçti. Yarışın sonunda, pozisyonu geri almasını sağlayacağını umarak orta hamurla attığımız bölümü uzatmaya karar verdik ama işe yaramadı."

"Mercedes ve McLaren'la çok sıkı bir rekabet içerisindeyiz. Singapur'da gördüğümüz gibi bu takımlar arasındaki sıra, pistin özelliklerine bağlı olarak değişiyor. Bir yandan McLaren'ın bu kadar hızlı gelişmesi bizi endişelendiriyor fakat karakteristik olarak buraya benzeyen Silverstone'da da harika bir iş çıkarmışlardı."

"Dolayısıyla önemli olan sakin kalmak, karamsarlığa kapılmamak fakat çok da iyimser olmamak."

"Elbette 4. ve 6. sıralardan memnun olamayız, ancak bugün daha iyisini almak zordu."

"Doğru taktikleri kullandık ve yine de en yakın rakiplerimizden birkaç puan kazanmayı başardık. Bu hafta sonu sadece birkaç ondamız daha olsaydı, yarış farklı şekilde sonuçlanabilirdi."

"Şimdi önemli olan işimize odaklanmak, adım adım ilerlemek ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gereken bir sonraki yarışa hazırlanmak." dedi.