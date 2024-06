McLaren’in Miami ve Imola’da zirveye ulaşmasının ardından, Ferrari de Monako'da resmen üçlü mücadeleye katıldı. Monako’nun dar sokak pisti bu anlamda her zaman bir istisna oluştursa da Red Bull, McLaren ve Ferrari’nin birbirlerine yarım saniye kadar yaklaştığını ve hafta sonunun favorisinin pistin yapısına ve yarış haftasında yaşananlara bağlı olduğunu gösterdi.

Red Bull, Barselona gibi pürüzsüz, yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlerde hala favori olsa da RB20'nin tümsekler ile “kerb”lerdeki zayıflıklarının belirgin olduğu ve bu nedenle gücünü tam olarak gösteremediği pistlerde artık rahat bir avantaja sahip değil.

Charles Leclerc, Max Verstappen'e 31 puan kadar yaklaşırken ve Ferrari takımlar şampiyonasında Red Bull’un 24 puan gerisinde yer alırken, “Tifosi” ve İtalyan medyası zafer kokusunu aldı. Takım patronu Vasseur, 15 ay önce görevi devralmasının ardından Scuderia'nın kurtarıcısı olarak övüldü.

Ancak Vasseur bunları duymak istemiyor. Şimdi arkasına yaslanıp övgüleri içine çekme zamanı değil, nihayet istediği sıcaklığa ulaşmaya başlamışken demire vurma zamanı. Maranello'daki her bir departmanın daha verimli ve yüksek performanslı hale getirilmesini içeren köklü revizyonuna planlandığı gibi devam edecek.

Perşembe günü Motorsport.com İtalya’ya konuşan Vasseur, “İyi durumda olduğunuzu düşünmeye başlarsanız, ölürsünüz.”

"Aynı yaklaşımı korumamız ve her alanda, sürücüler dahil, pit duvarı dahil, her şey dahil sürekli iyileştirmeler yapmamız gerekiyor. İyi bir iş çıkardığınızda bile, bir sonraki hafta daha iyi bir iş çıkarmalısınız. Yaptığınız işin iyi olduğuna inanmaya başlarsanız, bu sonun başlangıcıdır. Her alanda sınırları biraz daha zorlamalıyız." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Erik Junius

Bu yaklaşım, Vasseur’un Ferrari'ye büyük fayda sağladığı görülen genel felsefesinin bir parçası. Yükseklerin çok yüksek, düşüşlerin de çok düşük olmadığı bu sistemde, hatalar önceki yönetimlerin benimsediği suçlama kültürü olmadan ele alınıyor.

Ferrari, Carlos Sainz’ın Singapur'daki zaferiyle Red Bull’un 2023 sezonunu domin etmesini engelleyen tek takım olmasına rağmen, Vasseur’un takımdaki ilk yılı birçok sistemik iyileştirme ihtiyacını gün yüzüne çıkardı. Bu çalışma henüz bitmedi, ancak Ferrari şimdiden farklı bir takım gibi hissediliyor. Daha özgüvenli ve daha az gergin.

"Ne başarmak istediği ve bunu nasıl başaracağı konusunda çok net bir vizyona sahip."

"Zaman kaybetmiyor ve bu kesinlikle onun güçlü yanlarından biri. İlk günden beri, takımı ait olduğu yere, yani dünya şampiyonasına geri getirecek her şeye sahip."

Ancak hedefler yarış zaferlerinden şampiyonluklara kayıp, Red Bull erişilebilecek konuma gelmişken Vasseur uzun vadeli hayaller kurmaktan kaçınıyor.

"Uzun vadeli geleceği fazla düşünmek hata olur."

"Üç takımın birbirine karşı mücadele ettiği çok heyecan verici bir şampiyonamız var, pol pozisyonu için mücadele edebilen beş veya altı araba var. Bir hafta sonundan diğerine, P1'den P6'ya geçebilirsiniz, tıpkı geçen hafta Max'in başına gelen gibi. Şampiyonanın sonunu düşünmek stratejik olarak hata olur. Bir sonraki yarışa, Kanada’ya, gelişime odaklanmalıyız, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, sonrasında neler olacağını göreceğiz."

Podium: Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Ferrari

Bu, Ferrari'nin bu sezon gelen ikinci zaferinin onlara büyük bir güç vermediği anlamına gelmiyor. Sainz’in Avustralya zaferinin ardından, Leclerc de 40 yarışlık zorlu bir kazanamama serisinin ardından 2024’te kazananlar arasına katıldı. Melbourne zaferi Verstappen’in yaşadığı sorunlarla gelse de Monako takıma büyük bir güven aşıladı.

Fransız takım patronu Vasseur, "Takım için bu, doğru yönde ilerlediğimizin bir teyidi ve tüm bunlar ekibe özgüven veriyor."

"Bir şeyle gurur duyup duymamam gerektiğini bilmiyorum, ama en azından ekipteki kendine güveni, takımın havasını ve risk alma kapasitesini hissedebiliyorum." dedi

Vasseur, gelecek yıl Lewis Hamilton’a yerini bırakacak olmasına rağmen çok güçlü bir sezon geçiren Sainz’ı da övdü.

"Şubat ayında arabayı piyasaya sürdüğümüzdekiyle tamamen aynı zihniyete sahip."

"Şubat ayındaki ilk tepkisi şöyleydi: 'Tamam Fred, bu zor bir karar, sezonun son turun son virajına kadar zorlayalım.’

“O tam bir profesyonel, kendini fazlasıyla adamış durumda ve gerçekten harika bir iş çıkarıyor. 2024’ün sonuna kadar böyle kalacağına eminim. Bu yaklaşımı nedeniyle Carlos'tan çok memnunum."

Vasseur, Maranello'daki zafer konuşmasında medyaya yaptığı açıklamalara paralel olarak, ekibi ve departmanları destekleyici sözler sarf etti ve farkı yaratanların onlar olduğunu söyledi.

“Onlara, her bir üyenin bir performans konusunda fark yarattığını söyledim."

"Şirket içindeki herkes bir rol oynuyor ve bu sadece aerodinamik başkanı veya baş mühendisle ilgili değil. Performansımız, üretimi hızlandırma veya kalite için çabalayan herkesten kaynaklanıyor. Onlara, kaybettiğimizde de kazandığımızda da sonuçların sahibinin onlar olduğunu söyledim. Bu kupa onların olduğu kadar herkesin."