Vasseur: "İyi bir başlangıç için önceliğimiz dayanıklılık"

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Ferrari yeni takım patronu Fred Vasseur, Fiorano'daki testin ardından araca dair ilk izlenimleri hakkında konuştu. Vasseur, ilk yarışa hazır olmak için takımın elinden geleni yaptığını söyledi.

Vasseur, "Birkaç turdan sonra bir şey söylemek aşırı iyimserlik olur."

"Hâlâ çok iş var ama fabrikadaki tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyoruz, sezon boyunca harika bir iş çıkardılar ve şimdi bir sonraki sezon için hazırız."

"Bu önemli bir adım ama sadece hikayenin başlangıcı."

"Elbette ilk yarışa çok kısa bir süre var ama durum böyle. Biz de diğer tüm takımlar gibi test süresince aracın tüm yönlerini ele almak ve Bahreyn'e hazır olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

Takım olarak neye öncelik verildiği sorusuna Vasseur, şu cevabı verdi: "Bence herkes için öncelik dayanıklılık, çünkü sezonun bu aşamasına geldiğinizde dayanıklılığa sahip değilseniz, testleri tamamlayamazsınız ve yanlış bir başlangıç yaparsınız."

"Hepimiz iyimseriz, ancak dayanıklılık ve performans açısından nerede olduğumuzu bize sadece Bahreyn gösterecek. Yine de şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim."

"Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, son dört haftayı -ki benim için çok kısa bir süre- takımda neler olduğunu ve geçen yıl neler yaşandığını tam olarak anlamaya çalışarak geçirdim. Ancak ilk yarıştan önce herhangi bir sonuca varmayacağım ve harekete geçmeden önce birbirimizi tanımamız gerekecek."