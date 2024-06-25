Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, İspanya Grand Prix'sinde Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın temasının ardından iki sürücüsü arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı.
Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yarışa beşinci ve altıncı sırada başlayan takım arkadaşlarının, Sainz'ın erken geçiş denemesi sırasında temas etmesi tartışma konusu oldu.
Leclerc, hasarlı ön kanatla kaldı Sainz'ı ev yarışında "çok büyük bir şey” yapmaya çalışmakla suçladı ve medyaya takım talimatlarının devrede olduğunu söyledi.
"Yarışın başında her iki sürücünün de daha sonra atak yapmak için lastiklerini koruması gerektiği konusunda net bir stratejimiz vardı."
"Carlos, 14. virajda lastiklerini korumadı ve tabii ki ilk virajda beni geçme fırsatı buldu, bu biraz utanç verici." dedi altı kez Grand Prix galibi.
İspanyol sürücü ise karşılık verdi: "Bence yarıştan sonra çok fazla şikayet etti.”
Strateji sonunda Leclerc'i takım arkadaşının önüne geçirdi ve iki takım arkadaşı Barselona pistinde beşinci ve altıncı sırada bitirdi.
Sürücülerin çarpışmasının Ferrari'ye dördüncü sırayı kaybettirip kaybettirmediği sorulduğunda, Vasseur, medyaya şunları söyledi:
"Yarışta on örnek bulabilirsiniz, her birinde 0.05 veya 0.5 saniye kaçırdığımız durumlar olabilir. Carlos da Charles’ın geçmesine izin verdiğinde birkaç ondalık saniye kaçırdık.”
"İki ya da üç tur boyunca birkaç ondalık saniye kaybettik. “
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari at the Press Conference
Fotoğraf: Ferrari
"Bizim bunu takım içinde konuşmamıza izin verin ve sürücünün arabadan indikten sonra yaptığı ilk yorumdan hemen sonuç çıkarmayın."
Vasseur, Leclerc'in hasarlı ön kanat uç plakasının ona tur zamanı kaybettirdiği iddiasını ciddiye almadı.
"Verilere baktığımızda, Carlos ile temasın ardından Charles'ın arabasında herhangi bir sorun görmedik."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
“Bence daha çok zamanlama sorunu oldu. Charles o anda yaklaşık yarım saniye kaybetti." diye açıkladı.
Leclerc'in, Sainz'ın takımın yarış öncesi talimatlarına uymadığı iddiasına gelince, Vasseur sürücüleriyle yapılan konuşmanın detaylarına girmedi.
"Yarış stratejisi hakkında böyle konuşmuyoruz,"
"Ama 25 yıldır Barcelona'daki tüm yarışlara bakarsanız, ilk stint biraz sıkıcıdır. Bu daha çok pistte pozisyon kazanmak içindir.
"Ve sonra lastiklerle zorlayabilmek için pit-stoplara başlamak gerekiyor. Yaklaşım daha çok buydu, ama ‘ilk virajda zorlamayın, ikinci virajda zorlamayın' demek değildi." dedi Vasseur.
Ancak, Leclerc ve yakında eski takım arkadaşı olacak Sainz arasındaki ilişkinin patlak vermesinden endişe duymadığını söyledi.
"Araba dışında çok iyi bir ilişkileri var ve karşılıklı olarak birbirlerine güveniyorlar.”
"Onlar yarışçılar, elbette bu tür durumlar yaşanabilir. “
"Ama aynı zamanda bu rekabetten çok şey kazandığımızı da biliyorum. Geçen yıl, gelişimimiz bu rekabet sayesinde oldu ve bu rekabet tüm sezon boyunca sürdü.”
“Bu rekabetin bugün yaşananlar gibi hep olumsuz tarafları yok. Bu oyunun bir parçası." dedi Vasseur.
Pazar günü Lando Norris'in ikinci sırayı almasıyla, Leclerc Sürücüler sıralamasında üçüncü sıraya gerilerken, Ferrari, takımlar şampiyonasında Red Bull'un 69 puan gerisinde kaldı.
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