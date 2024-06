Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı

Yarışa beşinci ve altıncı sırada başlayan takım arkadaşlarının, Sainz'ın erken geçiş denemesi sırasında temas etmesi tartışma konusu oldu.

Leclerc, hasarlı ön kanatla kaldı Sainz'ı ev yarışında "çok büyük bir şey” yapmaya çalışmakla suçladı ve medyaya takım talimatlarının devrede olduğunu söyledi.

"Yarışın başında her iki sürücünün de daha sonra atak yapmak için lastiklerini koruması gerektiği konusunda net bir stratejimiz vardı."

"Carlos, 14. virajda lastiklerini korumadı ve tabii ki ilk virajda beni geçme fırsatı buldu, bu biraz utanç verici." dedi altı kez Grand Prix galibi.

İspanyol sürücü ise karşılık verdi: "Bence yarıştan sonra çok fazla şikayet etti.”

Strateji sonunda Leclerc'i takım arkadaşının önüne geçirdi ve iki takım arkadaşı Barselona pistinde beşinci ve altıncı sırada bitirdi.

Sürücülerin çarpışmasının Ferrari'ye dördüncü sırayı kaybettirip kaybettirmediği sorulduğunda, Vasseur, medyaya şunları söyledi:

"Yarışta on örnek bulabilirsiniz, her birinde 0.05 veya 0.5 saniye kaçırdığımız durumlar olabilir. Carlos da Charles’ın geçmesine izin verdiğinde birkaç ondalık saniye kaçırdık.”

"İki ya da üç tur boyunca birkaç ondalık saniye kaybettik. “

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari at the Press Conference

Fotoğraf: Ferrari