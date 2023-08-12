Vasseur: "İşler yolunda giderse gelecek sezon 0.8 saniye kazanmış olacağız"

Geçen sezon yer etkisi çağına çok iyi bir başlangıç yaptıktan sonra gelişim yarışında epey geri kalan Ferrari, sezon bittikten kısa süre sonra Mattia Binotto ile yolları ayırmaya karar vermişti.

Yeni sezona Frederic Vasseur liderliğinde giren takımın hedefi doğal olarak şampiyonluk mücadelesiydi, ancak beklentiler bir kez daha gerçekleşmedi.

Takımın sorunu genel olarak epey dengesiz bir araca sahip olmaları ve hafta sonu boyunca iyi bir performans gösterememeleri, bu sorunları çözebilmek için yoğun çaba sarf edildiğini söyleyebiliriz.

Mevcut durum hakkında konuşan Vasseur ise her şey planladıkları gibi giderse aracın ciddi oranda hızlanacağını öne sürmekte.

Autosprint'e konuşan Vasseur, "Daha iyi bir iş çıkarmak ve her yarış daha da rekabetçi olmak için aracı ve ekibi geliştirmek gerekiyor."

"Barselona'ya bir dizi güncellemeyle geldik, ilk olarak epey zorlandığımızı, henüz gelişim aşamasının devam ettiğini gördük."

"Yedi gün sonra ise Kanada'da yarışı kazanma potansiyeline sahiptik."

"Benim için en önemli şey her alanda iyi performans sergilemek. Pilotlar da dahil olmak üzere performansı etkileyen tüm unsurlar üzerinde çalışıyoruz."

"Planlarımıza göre aracımız Eylül ayında 0.2, Ekim ayında 0.2 daha, 2024'te ise 0.4 saniye daha hızlı olacak, toplam 0.8 saniye."

"Bir yol haritasına sahibiz ve diğerlerinin planlarına odaklanarak zaman kaybedemeyiz, zaten bu planlar hakkında herhangi bir bilgimiz de yok." dedi.