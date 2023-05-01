Vasseur: "İnsanlar son turlardaki performanstan ötürü umutlanmamalı"

Bakü'de saf hız anlamında büyük bir adım atan Ferrari, sıralama turlarında düzlük hızı eksikliğine rağmen Red Bull'a kafa tuttu ve hem ana yarışa, hem de sprint yarışına Charles Leclerc ile pole pozisyonunda başladı.

Yarışlar ise kabus gibiydi, Leclerc her iki yarışta da Red Bull ikilisine kafa tutamadı, hatta ana yarışta Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'dan yavaş olduğu kısımlar dahi vardı.

Ancak tempo anlamındaki sıkıntıya rağmen son turlarda Leclerc'in bir ara yarışın en hızlı turunu atmış olması dikkatleri çekti; bu durum, Ferrari'nin lastik yönetimi anlamında düşünüldüğü kadar kötü olmayabileceğini gösteriyor.

Fred Vasseur ise bu düşüncelere genel olarak katılmıyor ve durumu sadece Leclerc'in lastikleri iyi korumasına bağlıyor.

Vasseur, "Yarışın son bölümüne bakarsanız, Red Bull'un iki pit yapmayı planlamadığından emin değilim çünkü ilk turdan son tura kadar çok zorladılar."

"Biz ise yarışa tek pit yapacağımıza ikna olarak başladık ve ilk turlarda lastikleri koruduktan sonra son turlarda lastik avantajına sahip olduk."

"Genel olarak Red Bull bizden daha hızlıydı, kendimizi kandırmamıza gerek yok."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Vasseur'u doğrulayan Leclerc, "Lastiklere iyi bakmamız gerekiyor, aksi takdirde onları öldürürüz ve sonra performans kaybederiz."

"Lastiklerin performansımız üzerinde büyük bir etkisi var. Bence lastikleri çok iyi yönettik ama yeterince hızlı değiliz.

"Belki yarışın başında mı yoksa sonunda mı eksiklik yaşayacağımızı değiştirebiliriz, ancak şimdilik yeterli performansa sahip değiliz."

Ferrari'nin tek turda bu kadar hızlı olmasına rağmen yarışlarda Red Bull'a yetişmekte zorlanması, SF-23'ün sorunlarının daha çok ayarlardan kaynaklandığını gösteriyor.

Bu konuda da konuşan Vasseur, "Sorunun mekanik mi yoksa aero'dan mı kaynaklandığını anlamak başka bir hikaye."

"Bence şu ana kadar açık olan şey tutarlılıkla mücadele ettiğimiz, bu hafta sonu için biraz doğru. Ancak tüm turlarda, tüm virajlarda ve tüm yarış boyunca araç bu hafta sonu çok daha tutarlıydı ve doğru yönde ilerliyoruz."