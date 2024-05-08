Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Vasseur: "Imola güncellemesi 'oyun değiştirici' olmayacak"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Imola güncellemesinin büyük bir etki yaratmasını beklemiyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Gözler Miami'deki son yarışın ardından Imola'ya çevrildi çünkü Ferrari, bu yılki ilk güncellemesini buraya getirecek.

İtalyan ekip, bu güncelleme paketi üzerinde uzun zamandır çalışıyor ve aracın pek çok yönünün değişmesi bekleniyor.

Diğer yandan Miami'ye McLaren başta olmak üzere pek çok takım da güncelleme getirdi.

Sözlerine bu güncellemeleri yorumlayarak başlayan Vasseur, "Rakiplerimiz bu hafta sonu yeni parçalar getirdiler fakat bunlar oyunu değiştirmedi."

"Mevcut araçların gelişiminde belli bir noktaya ulaşıyoruz ve bir şeyler getirdiğimizde, bunlar asla büyük şeyler olmuyor."

"Fakat sıralama turlarında dört ya da beş araç 0,1 saniye içerisinde yer alıyor. Eğer o hafta sonları o 0,1 saniyeyi bulursanız, bu oyunun kurallarını değiştirir."

"Fakat sonucun büyük bir kısmı, sürücülerle yaptığımız şeylerden, araç ayarlarından ve lastik yönetiminden kaynaklanıyor."

"Sadece güncelleme bazlı bakmamalıyız."

Güncelleme için neden Imola seçildiği sorusuna Vasseur, "Güncelleme yaparken Imola’yı, İtalya'da olduğu için seçmedik."

"Güncelleme için zorluyoruz ve hazır olur olmaz parçaları getiriyoruz. Imola'nın fabrikaya yakın olması bir şeyler getirmemize yardımcı oluyor çünkü parçaları biraz daha geç deneyebiliyoruz."

"Fakat bunun İtalya ile bir ilgisi yok. Bunun 'oyun değiştirici' bir şey olmasını beklememek lazım." cevabını verirken, yine de her performansın yakın gridde önemli olacağını söyledi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marko: "Newey'in motivasyonu bitmişse, yapacak bir şey yoktu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

Formula 1
Miami GP
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Formula 1
Miami GP
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Formula 1
Miami GP
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Son Haberler

Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"

Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"

F1 Formula 1
Miami GP
Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

F1 Formula 1
Miami GP
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

F1 Formula 1
Miami GP
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

F1 Formula 1
Miami GP
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye