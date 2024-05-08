Vasseur: "Imola güncellemesi 'oyun değiştirici' olmayacak"

Gözler Miami'deki son yarışın ardından Imola'ya çevrildi çünkü Ferrari, bu yılki ilk güncellemesini buraya getirecek.

İtalyan ekip, bu güncelleme paketi üzerinde uzun zamandır çalışıyor ve aracın pek çok yönünün değişmesi bekleniyor.

Diğer yandan Miami'ye McLaren başta olmak üzere pek çok takım da güncelleme getirdi.

Sözlerine bu güncellemeleri yorumlayarak başlayan Vasseur, "Rakiplerimiz bu hafta sonu yeni parçalar getirdiler fakat bunlar oyunu değiştirmedi."

"Mevcut araçların gelişiminde belli bir noktaya ulaşıyoruz ve bir şeyler getirdiğimizde, bunlar asla büyük şeyler olmuyor."

"Fakat sıralama turlarında dört ya da beş araç 0,1 saniye içerisinde yer alıyor. Eğer o hafta sonları o 0,1 saniyeyi bulursanız, bu oyunun kurallarını değiştirir."

"Fakat sonucun büyük bir kısmı, sürücülerle yaptığımız şeylerden, araç ayarlarından ve lastik yönetiminden kaynaklanıyor."

"Sadece güncelleme bazlı bakmamalıyız."

Güncelleme için neden Imola seçildiği sorusuna Vasseur, "Güncelleme yaparken Imola’yı, İtalya'da olduğu için seçmedik."

"Güncelleme için zorluyoruz ve hazır olur olmaz parçaları getiriyoruz. Imola'nın fabrikaya yakın olması bir şeyler getirmemize yardımcı oluyor çünkü parçaları biraz daha geç deneyebiliyoruz."

"Fakat bunun İtalya ile bir ilgisi yok. Bunun 'oyun değiştirici' bir şey olmasını beklememek lazım." cevabını verirken, yine de her performansın yakın gridde önemli olacağını söyledi.