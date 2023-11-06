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Formula 1 Brezilya GP
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Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"

Fred Vasseur, Carlos Sainz'ın debriyajını Ferrari pilot istediği kadar çabuk çöpe atmayacak, takım patronu Brezilya'daki sorunun tam olarak ne olduğunu anlamaları gerektiğini söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Interlagos gridinde yedinci sırada yer alan Sainz, kötü bir start alarak geriye düştü.

İspanyol pilot, performansını toparlayarak yarışı altıncı sırada bitirdi ancak çizgiyi geçtikten hemen sonra Ferrari'den debriyajını çöpe atmasını istedi.

Telsizden "Umarım Maranello'ya döner dönmez bu debriyajı çöpe atarız." dediği duyuldu.

Ferrari'nin yarış sonrası basın açıklamasında da kötü startı için debriyajı suçladı ve Cumartesi günkü Sprint sırasında da bir sorun olduğunu açıkladı.

Sainz, "Cumartesi günü de yaşadığımız debriyaj sorunu nedeniyle iyi bir start alamadım ve pozisyon kaybettim." dedi.

Sainz debriyajının atılması gerektiğini düşünürken, Vasseur Ferrari'nin önce tam olarak neyin yanlış gittiğini anlaması gerektiğini söylüyor.

Sao Paulo'da basına yaptığı açıklamada Vasseur, "Öncesinde, ilk startta tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor." şeklinde yorum yaptı.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

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