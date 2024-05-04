Vasseur: "İlk çizgide olmayı beklemiyorduk"

Charles Leclerc, antrenmanları büyük oranda kaçırmasına rağmen sprint sıralama turlarının son bölümünde harika bir tur ortaya koyarak ikinci sırayı almayı başardı.

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Carlos Sainz'ın da beşinci olduğu seansın ardından şöyle dedi: “Geçen yarış, farklı lastikler kullandığımız zaman, performansın ve sonuçların bir seanstan diğerine nasıl değişebileceğini görmüştük."

"İlk üç veya dört takım arasında çok yakın bir durum söz konusuydu. Bence Norris hata yaptı ama bazen ikincilikten dördüncülüğe ya da beşinciliğe düşmek için küçük hata yetiyor."

"Leclerc'in bu sabah neredeyse hiç tur atmamasına rağmen turdan tura geliştiğini düşünüyorum. Bizim için iyi bir seanstı.”

“Yarınki Sprint ve Pazar günkü yarış için net bir tablo çizmek zor."

"Orta ve yumuşak lastiklerde yarış simülasyonu yapamadık. Sprint yarışını Pazar günkü yarış için iyi bir hazırlık olarak görmeliyiz."

"İyi puanlar kazanma fırsatımız varsa, bunu yapmaya çalışacağız. Yine de bugün yaptığımız işten memnunum. Charles'la ilk çizgide olmayı beklemiyorduk. Carlos da son viraja kadar Charles'la aynı zamanı yapıyordu, yani yumuşak hamurda iyi bir konumdayız."

"Şimdi yarın nasıl bir performans göstereceğimizi görmemiz gerekecek. Sanırım diğerlerinden daha fazla yere basma gücüne ve sürüklenmeye sahip olacağız.”

"Özellikle Carlos'la iyi bir başlangıç yapmalı ve ardından lastik aşınmasıyla ilgili durumun nasıl olacağını görmeliyiz.”