Vasseur: "İkinciliği kaybetmemizin sebebi strateji değildi"

İtalyan takım yarışa Mercedes'in dört puan gerisinde başladı ve aradaki farkı kapatmak için her iki aracın da iyi puanlar alması gerekiyordu.

Yarışın sonunda Charles Leclerc, Max Verstappen'in arkasında 2. sırayı alırken, takım arkadaşı Sainz 18. oldu ve herhangi bir puan elde edemedi. Mercedes pilotları George Russell'ın 3. ve Lewis Hamilton'ın 9. olmasıyla Brackley ekibi önde kalmaya devam etti.

Yarışa 16. sıradan sert lastiklerle başlayan Sainz'ın temposu oldukça düşüktü, bu yüzden Ferrari onu planlanandan daha erken pite alarak ikinci bir sert lastik taktı.

Böylece Sainz'ın orta lastikler için tekrar pite girmesi gerekecekti. Takım, bir güvenlik aracı umuduyla Ferrari pilotunu son turlara kadar pite almamayı tercih etti.

Ancak yarışa güvenlik aracı dahil olmadı ve Sainz sondan bir önceki turda pite girdi.

Takım patronu Vasseur, Sainz'ın kötü yarışının suçlusunun strateji olmadığını ve ikinci antrenman seansında büyük bir kaza geçiren Sainz'ın tempo eksikliği yaşadığını dile getirdi.

Vasseur, "20. turda pite geldiğinde ona ikinci bir sert lastik takmaktan başka seçeneğiniz yoktu, çünkü orta lastik taksaydık, 30. turda tekrar pite gelecekti."

Fotoğraf tarafından: Ferrari Carlos Sainz, Ferrari

"Planımız bir güvenlik aracı ya da kırmızı bayrak beklemekti."

"Günün sonunda elde ettiğimiz sonuç strateji değil hız kaynaklıydı. Bugün hızımız yoktu ve böyle bir durumda yapacağınız tüm stratejiler kötü stratejilerdir." dedi.

Sainz için başlangıçta planlanan pitin hangi turda gerçekleşeceği sorulduğunda ise Vasseur, "35. tur ya da buna benzer bir şeydi."

"Diğerleri 15-20 tur orta, 40 tur da sert lastikle attılar. Hedefimiz yarışın bir bölümünde sert lastikle temiz havada 40 tur atmak ve açığın bir kısmını telafi etmeye çalışmaktı." yanıtını verdi.

Vasseur, sert yerine orta lastikle başlamanın bir fark yaratmayacağı konusunda ısrar etti.

"Her zaman yarış yeniden olsa farklı bir şey yapardık diye düşünebilir ama ben öyle düşünmüyorum."

"Bence sorun hızdı; sert ya da orta lastik değildi. Bir sorun yaşadık ve sorunu anlamamız gerekiyor, yani sorun strateji değildi."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Performans eksikliğini açıklarken, şampiyona sonucunun sadece finalde belirlenmediğini vurguladı.

Vasseur, "Carlos'un yarıştaki hızının düşük olduğu kesin ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor"

"Ama dürüst olmak gerekirse, bugün bir şey kaçırmadık. Eğer şampiyonaya bakacak olursanız, zorlu yarışlar geçirdiğimizi görürsünüz."

"Miami'de ve Zandvoort'ta hız açısından zorlandık ve dayanıklılık sorunu yaşadığımız bazı yarışlar oldu. Onlar Abu Dabi'den çok daha acı vericiydi."

"Yarışta takım olarak güçlü bir tempomuz vardı. Cumartesi günü pole pozisyonu için ve neredeyse tüm yarış boyunca Red Bull ile mücadele ettik. Bu yüzden bir şeyleri kaçırdığımızı düşünmüyorum." dedi.