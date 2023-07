Vasseur: "İkinci olabileceğimize hâlâ inanıyorum"

Ferrari bu yıla büyük umutlarla başlasa da, geride kalan 11 yarışta tek bir galibiyet dahi alamadı ve şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor.

İtalyan basını Ferrari'nin performansını yakından takip ediyor ve İtalyan ekibe sert eleştiriler yapıyor.

The Race'e konuşan Vasseur, sözlerine bu baskıyı ve bununla nasıl baş ettiğini yorumlayarak başladı.

Vasseur şöyle dedi: "Kişisel algılamayın ama basını takip etmiyorum ve sosyal medyada vakit geçirmiyorum."

"Bu sayede gazeteci kaynaklı herhangi bir baskı hissetmiyorum - hem de hiç hissetmiyorum! Belki de ben başka bir gezegenden geliyorumdur (gülüyor) Muhtemelen sosyal medyası olmayan tek takım patronu benim."

"Bu benim için daha rahat bir şey. Günlük kararları dışarıdan gelen yorumlara göre değil, kendi hislerime göre alabiliyorum."

"Baskı bundan ziyade çevreden geliyor. Sabah ofise geldiğimde ya da akşam eve gittiğimde, her zaman kapıda beni karşılayan insanlar oluyor. Takımı çevreleyen bu tutkuyu hissediyorum ve bu benim için her şeyden çok daha önemli."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Enstone'da çalışırken tüm sezon boyunca sadece bir kez tek bir kişi ana girişimize gelmişti! Ferrari'de ise her gün ana kapıda insanlar görüyorum. Onların tutkusunu her pistte, taraftarlarla her buluşmada hissediyorum. Tüm bunları fark etmediğimi söylemek aptallık olur. Fakat kararları onların isteklerine göre vermiyorum."

Bu sezonki sonuçları yorumlayan Vasseur şöyle devam etti: "Yıla yüksek beklentilerle başladık ama zor bir sezon olacağını çok çabuk anladık."

"Sezonun ikinci yarısında herhangi bir fırsatı kaçırmamızı istemiyorum. Takımın pek çok sorunu var, ancak iyimser kalmak ve mümkün olan tüm puanları almamız gerekiyor."

"Bu yıl ikincilik mümkün, bunu başarabiliriz. Ayrıca pole pozisyonları için mücadele etme potansiyelimiz de var."

"Sonuç anlamında en kötü hafta sonumuz olan Silverstone'da bile, sıralama turlarında 15. viraja kadar sürücülerimiz Max Verstappen ile benzer tempodaydı. İkinci antrenman seansında çalışamadığımız için yarış temposuna bakamadık ve bu nedenle kendimizi kovalayan tarafta bulduk. Takım olarak yarışta risk aldık ama güvenlik aracı konusunda şanssızdık."

"Sonuçta sürücülerimiz yarışı dokuzuncu ve onuncu olarak tamamladı. Beş yıl önce böyle küçük sorunlarla yarışı üçüncü bitirebilirdik. Ancak şimdi mücadele o kadar sıkı ki en ufak bir hatayı göze alamazsınız. Her şey mükemmel olmalı."

"Sert rüzgarın aracın dengesini bozduğu sır değil. Takım bunu oldukça erken bir noktada fark etti ve şu anda bu sorunları çözmek için çaba gösteriyor. Bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan ilk güncellemeleri Avustralya'ya getirdik ve gayet iyi çalıştılar. Ancak bu uzun bir süreç, çünkü aracı rüzgâra karşı daha az hassas hale getirmek kolay bir iş değil."

"Bazen rüzgar tünelinde gayet iyi çalışan güncellemeler hazırlıyoruz ve araca koyduğumuz anda düzlükte aracın dalgalanmasına neden oluyorlar. Hal böyle olunca bir sorunu çözmek ve bir adım ileri gitmek yerine, bu sorunu ortadan kaldırmak için aracın yüksekliğini arttırmak zorunda kalıyorzu ve bundan ötürü yerimizde sayıyoruz."

"Güncellemeler o kadar da basit değil ve çokça zaman alıyor. Dalgalanma sorunun ayarları değiştirerek çözebiliyoruz fakat bu da hız kaybına yol açıyor."

"2024'e hazırlanmanın en iyi yolu 2023'te iyi bir iş çıkarmak olacak. Tüm bileşenleri bir araya getirmeli ve gelişmeliyiz. Önemli olan potansiyeli ortaya çıkarmaya ve elimizdeki aracı geliştirmeye odaklanmak."

"Çözümlerin birçoğu gelecek yıl da kullanılabilir. Bizim için doğru seçenek bu. Mevcut aracın gelişimini durdurup, tamamen 2024 aracına odaklandığımızı söylemek hata olur."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images