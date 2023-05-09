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Vasseur: "İki araç birbirinden farklı davranıyor"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, şu anda iki Ferrari SF-23'ün birbirlerinden farklı performans gösterdiğini söylüyor.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Ferrari bu yıl en istikrarsız takımlardan birisi gibi görünüyor çünkü takımın performansı yarıştan yarışta, seanstan seansa değişiyor.

Miami'de zaman zaman iyi görünen İtalyan ekip, pazar günkü yarışın beli anlarında hızlı, belli anlarında yavaş kladı.

Frederic Vasseur de tam olarak bundan rahatsız ve bunu bir an önce çözmeleri gerektiği görüşünde.

Vasseur, "Genel olarak zor bir hafta sonu ve zor bir yarış oldu. Bence cumartesi oldukça iyi bir tempomuz vardı ama hâlâ her şeyi bir araya getiremiyoruz."

"Pazar da önceki günlere benziyordu, Carlos ilk kısımda oldukça iyiydi, yarışın ilk üçte birlik bölümünde birkaç saniye kaybetti. Fakat kalan üçte ikilik bölümde 25  saniye daha kaybetti. Araç bir turdan diğerine çok dengesizdi."

"Bunun nedenini anlamamız gerekiyor çünkü Charles için durum tamamen farklıydı. İkinci bölümde gayet iyi gidiyordu ancak yarışın ilk yarısında çoğu zaman zorlandı."

"Dikkatimizi buna odaklamamız gerekiyor çünkü burası çok önemli ve burada ilerleme kaydetmemiz gerekiyor."

"Charles için sert lastikler daha iyi çalıştı, Carlos ise orta hamurda daha iyiydi. Buna ek olarak, aynı lastikler bir turdan diğerine tamamen farklı davrandı."

"Yani istikrardan yoksunuz. İki araç farklı davranıyor ve her tur davranışları değişiyor. Bunun neden olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu üstesinden gelmemiz gereken önemli bir sorun."

"Bu belirli bir pistle ilgili değil. Diğer yarışlarında hızlıydık ama yeterince değil." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

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