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Vasseur: "İdeal yapılanmadan kilometrelerce uzaktayız"

Ferrari Formula 1 takım patronu Fred Vasseur, İtalyan takımının mükemmel bir yapılanmaya sahip olmaktan "kilometrelerce uzakta" olduğunu söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Dört sezonluk Mattia Binotto döneminin sona ermesinin ardından Alfa Romeo'dan ayrılan ve Ferrari'nin başına geçen Vasseur, göreve geldiği günden bu yana önemli değişiklikler yaptı.

Sezon başlamadan önce strateji şefi Inaki Rueda'yı kızağa çeken Vasseur, konsept şefi David Sanchez ve sportif direktör Laurent Mekies'in ayrılıklarına da engel olmadı.

Yeni bir yapılanma için kolları sıvayan Vasseur'un işi zor, nitekim diğer takımlardan ayrılan neredeyse tüm çalışanların zorunlu izin sürecinden geçmesi gerekiyor.

Bu durumun en büyük örneği, Maranello'ya en erken 2025'te katılabilecek olan Mercedes performans direktörü Loic Serra.

Yapılanmanın ne zaman tamamlanacağı sorulan Vasseur, "Halen kilometrelerce uzaktayız."

"Her zaman gelişmeniz ve her zaman bir şeyleri değiştirmeniz gerekir. İki yıl üst üste aynı şekilde devam ederseniz ölürsünüz, çünkü bu sırada diğerleri gelişecektir."

"Bu da 'şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, bu işe yarayacak'  diyebileceğim net bir resme sahip olmadığım anlamına geliyor."

"Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda ve önümüzdeki yıllarda bazı değişiklikler yapacağız, bazı konuların çözüme varması diğerlerine göre daha uzun sürüyor." 

2024 aracıyla ilgili net bir fikre sahip olmaya başladıklarını söyleyen Vasseur, "Evet, son günlerde durum hakkında, nerede zayıf olduğumuz ve nerede daha iyi durumda olduğumuz hakkında çok daha iyi bir fikre sahip olmaya başlıyoruz."

"Ancak bu bilgileri şimdilik kendime saklayacağım, tek söyleyebileceğim yarışlar ilerledikçe durumu daha net şekilde görebildiğimiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son olarak Charles Leclerc'in Spa-Francorchamps'tan podyumla ayrılmasını yorumlayan Vasseur, temkinli kalacaklarını söylüyor.

Vasseur, "Sakinliğimi koruyacağım, çünkü bir hafta önce dünyanın sonundaydık, McLaren uçuyordu ve biz aptaldık."

"Sadece bir hafta sonra McLaren en arkada, biz ise en önlerdeyiz."  

"Dolayısıyla temkinli kalmalıyız. Gridin ne kadar sıkı olduğunu biliyoruz, bir ya da iki değişken devreye girdiğinde dahi ikincilikten 11.liğe gerileyebilirsiniz."

"Sezon henüz bitmedi, daha yapacak çok işimiz var. Ancak sezonun ilk yarısını iyi bir sonuçla bitirmek sevindirici." dedi.

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