Vasseur: "Hollanda GP'de her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Hollanda GP'de yine çok yoğun bir mücadele bekliyor.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yaz arasından önce dört takım arasında çok yoğun bir mücadele vardı ve Ferrari de önceki yarışların aksine daha iyi durumdaydı.
Hollanda GP öncesi konuşan Frederic Vasseur, bu hafta sonu Zandvoort'ta son yarıştaki ivmeyi korumak istediklerini söyledi.
Vasseur şöyle dedi: “Yaz tatilinden önce Belçika Grand Prix'sinde iyi bir performans sergiledik. Charles pole pozisyonunu kazandı ve podyuma çıkarak kendimize olan güvenimizi arttırdı."
"Zandvoort Spa'dan tamamen farklı bir pist. Daha kısa, dar ve virajlı bir yapıya sahip."
"Bu hafta sonu her şeyi doğru yapmamız gerekiyor. Özellikle sıralama turları önemli olacak çünkü Zandvoort'ta geçiş yapmak çok zor."
"Her zamanki gibi, araçtan maksimumu elde etmeye çalışacağız."
"Ayarları hızlı şekilde bulmamız, pit yolunda iyi çalışmamız ve iyi performans göstermemiz gerekiyor. Her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak."
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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