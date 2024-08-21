Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Vasseur: "Hollanda GP'de her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Hollanda GP'de yine çok yoğun bir mücadele bekliyor.

Ezel Tan
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yaz arasından önce dört takım arasında çok yoğun bir mücadele vardı ve Ferrari de önceki yarışların aksine daha iyi durumdaydı.

Hollanda GP öncesi konuşan Frederic Vasseur, bu hafta sonu Zandvoort'ta son yarıştaki ivmeyi korumak istediklerini söyledi.

Vasseur şöyle dedi: “Yaz tatilinden önce Belçika Grand Prix'sinde iyi bir performans sergiledik. Charles pole pozisyonunu kazandı ve podyuma çıkarak kendimize olan güvenimizi arttırdı."

"Zandvoort Spa'dan tamamen farklı bir pist. Daha kısa, dar ve virajlı bir yapıya sahip."

"Bu hafta sonu her şeyi doğru yapmamız gerekiyor. Özellikle sıralama turları önemli olacak çünkü Zandvoort'ta geçiş yapmak çok zor."

"Her zamanki gibi, araçtan maksimumu elde etmeye çalışacağız."

"Ayarları hızlı şekilde bulmamız, pit yolunda iyi çalışmamız ve iyi performans göstermemiz gerekiyor. Her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Stake F1 takımı, Hollanda GP için ismini değiştirebilir
Sonraki haber Red Bull: "Kalan tüm çalışanlarımızı takımda tutmaya çalışacağız"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

Formula 1
Hollanda GP
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor
Mercedes'te Verstappen defteri 2025 için kapandı

Mercedes'te Verstappen defteri 2025 için kapandı

Formula 1
Hollanda GP
Mercedes'te Verstappen defteri 2025 için kapandı
Marko doğruladı: "Lawson 2025'te kesinlikle araçlarımızdan birisinde olacak"

Marko doğruladı: "Lawson 2025'te kesinlikle araçlarımızdan birisinde olacak"

Formula 1
Hollanda GP
Marko doğruladı: "Lawson 2025'te kesinlikle araçlarımızdan birisinde olacak"

Son Haberler

Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"

Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

F1 Formula 1
Hollanda GP
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

F1 Formula 1
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye