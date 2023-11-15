Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Las Vegas Grand Prix'sinde her şeyi doğru yaptıkları takdirde iyi bir sonuç alabilecekleri görüşünde.
Ferrari, sezonun son iki yarışına şampiyona ikinciliğini Mercedes'ten alma hedefiyle giriyor ve bunu yapmaları kolay olmayacak.
Fakat Las Vegas'ın SF-23'e uyması beklendiği için, bu hafta sonu bazı sürprizler yaşanabilir.
Hafta sonu öncesinde konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur şöyle dedi: "Formula 1'in 40 yılı aşkın bir süredir ilk kez Las Vegas'a geri dönmesinden büyük mutluluk duyuyoruz."
"Son beş yılda, sporumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek daha popüler hale geldi ve bu sezon burada yapılan üç yarışla Formula 1'in Amerika'da yeni bir altın çağ başlattığı çok açık."
"Amerika, Ferrari için her zaman özel bir yer olmuştur, burada her zaman çok fazla desteğe sahibiz ve bu nedenle bu yarış için özel bir renk düzeni hazırladık."
"Yarışa gelirsek, tamamen yeni bir pistte mücadele edeceğiz ve takvimdeki diğer yarışlardan farklı şekilde çok soğuk bir hava bizi bekliyor olacak."
"Bu nedenle, fabrikada ve simülatörde yaptığımız çalışmalar, sürücülerin ve aracın en iyi performansını göstermede büyük rol oynayacak."
"Aslında simülatör, bilinmeyen pek çok faktörle başa çıkmada çok yardımcı oluyor ve sürücülerin pisti öğrenmesine olanak tanıyor."
"Charles, bariyerlere yakın gitmeniz gereken bu tür pistlerde her zaman çok hızlıdır ve Singapur'da Carlos da bu tür pistlerde yetenekli olduğunu gösterdi."
"Tempomuzu koruyabileceğimize eminiz; eğer sürücülere ihtiyaç duydukları her şeyi verirsek iyi bir sonuç alabiliriz."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
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