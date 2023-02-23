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Vasseur: "Her şey plana göre gidiyor"

Frederic Vasseur, Bahreyn'deki ilk günün ardından her şeyin istedikleri gibi gittiğini söyledi.

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Vasseur: "Her şey plana göre gidiyor"
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Sezon öncesinde Ferrari'ye olan ilgi büyüktü çünkü geçen yılın sonunda Mattia Binotto görevinden ayrıldı ve yerini Frederic Vasseur aldı.

Yeni SF-23 aracı da geçen yılki F1-75'e kıyasla bazı ilginç çözümleri içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla gözlerin takıma çevrilmesi hiç de şaşırtıcı değil.

Ferrari pilotlarının 3. ve 4. olduğu Bahreyn testlerinin ilk gününde konuşan Vasseur, "Ferrari takımında, başarma kararlılığı ve tutkusunu biraz daha güçlü hissediyorsunuz."

"Fakat sonunda bu iş diğer takımlarda yaptığımdan çok da farklı değil."

"Eğer gerçek bir yarış adamıysanız, İtalya'da ya da başka bir ülkede çalışıyor olmanız fark etmez. Hedef aynıdır: Her zaman takımın daha güçlü olmasını ve mümkün olduğunca iyi performans göstermesini istersiniz."

"Takımla ilgili ilk izlenimlerim iyi, yeni aracın lansmanı mükemmeldi ve her şey yolunda gidiyor."

"Şu noktada SF-23'ün hızını değerlendirmek için henüz çok erken. En önemlisi, mümkün olduğunca tur atmak. Şu anda her şey plana göre gidiyor." dedi.

Vasseur, rakip takımların kendileri hakkında FIA'ya gitmesiyle ilgili şöyle dedi: "Tüm takımların FIA ile temas halinde olduğunu bilmelisiniz. Biz de aynısını yapıyoruz, dolayısıyla herhangi bir sorunumuz yok."

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