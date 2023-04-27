Vasseur: "Her başarılı takım, bir pilotun üzerine kurulur"

2019'da Ferrari tarihindeki en uzun kontrata imza atan Leclerc'in bu sözleşmesi, 2024'te sona erecek ve Monakolu pilotun geleceğiyle alakalı şimdiden çokça söylenti çıkmaya başladı.

Özellikle de Ferrari'nin 2022'de yapmış olduğu hatalar ve bu sezon da Red Bull'la rekabet edebilecek bir araç üretememesi, birçok kişiye ve yorumcuya şunu söyletti: "Leclerc, şampiyon olmak istiyorsa Ferrari'den gitmeli."

Leclerc'in geleceğiyle ilgili söylentilerin merkezinde Mercedes var. Birçok kaynak, Leclerc'in Mercedes'le görüştüğünü ve önümüzdeki yıllarda Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'e gelebileceğini öne sürüyor.

Leclerc, bugün bu iddialara yanıt verdi ve Mercedes iddialarını şimdilik reddetti. Monakolu pilot, "Hayır, henüz [Mercedes ile] görüşmedim. Şu an için değil."

Bu yüzden şimdilik, tamamen bugün içinde bulunduğum projeye, yani Ferrari'ye odaklanmış durumdayım. Dediğim gibi, tamamen güveniyorum ve gelecek için kendime güveniyorum. Sonrasında neler olur göreceğiz." dedi.

Vasseur ise kendilerinin de henüz Leclerc'le kontrat görüşmelerini başlamadıklarını dile getirdi.

"Henüz kontrat görüşmelerine başlamadık. Bunu sezon içerisine yayarak yapacağımızı söylemiştim. Bizimle 1 yıl daha kontratı var, yani görüşmek için bolca zamanımız olacak. Bu konuda endişeli değilim. Bence şu an bu görüşmeleri yapmak için doğru an değil."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, bu yıl Ferrari kariyerindeki en kötü sezon başlangıcını yaptı. İlk yarışta 3. giderken yolda kalan Leclerc, ikinci yarışa motor cezasından dolayı 12. sırada başlamak zorunda kaldı. Ferrari'nin ikinci yarıştaki temposu oldukça vasattı ve Leclerc sadece 7. olabildi. Monakolu pilot, 3. yarışta ise ilk turda Lance Stroll ile temas yaşadı ve yarışa veda etti.

Tüm bunların ardından ilk 3 yarış sonrasında Leclerc'in sadece 6 puanı bulunuyor ve genç yıldız, durumdan hiç de memnun değil.

Vasseur, Leclerc'in bu durumla sinirli olmasının "iyi" olduğunu söylüyor.

"Sinirli olması iyi. Eğer mevcut durumumuzda mutlu olsaydı, o zaman ben mutsuz olurdum. İlk yarışta yolda kaldı ve ikinci yarışta cezasından dolayı gerilerden başlamak zorundaydı, Melbourne ise hayatının en iyi hafta sonlarından biri değildi."

"Bu üç yarışın ardından sinirli olmasaydı, sporu bırakması gerekirdi. Sinirlenmesini, durumla mutlu olmamasını seviyorum."

"Neyi doğru yaptığımızı ve neyi yanlış yaptığımızı anlamamız gerek. Nasıl gelişebileceğimiz üzerine bir toplantı yaptık."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son olarak Vasseur'e, "Leclerc'i burada kalmaya nasıl ikna edebilirsiniz?" sorusu yöneltildi. Vasseur bu soruyu şöyle yanıtladı: "Charles kesinlikle bu projenin bir parçası. Takımın gelişimine dahil oluyor ve kendisi de bu gelişimin bir parçası çünkü sürekli olarak kendisini de geliştiriyor."

"Charles, pistte ve pist dışında takıma büyük performans sağlıyor ve o, rolünü oynamaya devam ettiği sürece iyi bir yolda olacağız."

"Her takım bir pilotun etrafında kuruluyor ve F1'de son 20 yıla, hatta daha uzağa bakarsanız şunu görürsünüz: F1'deki tüm başarı hikayeleri, zaman alan süreçlerden sonra geliyor."

"Ayrıca dikkat ederseniz, bütün başarı hikayelerinde takım birisinin üzerine kurulur, bir pilotun üzerine kurulur. Mercedes'e bakarsanız Lewis'in üzerine kurulu bir yapı görürsünüz, bundan önce Ferrari'de Michael'ın üzerine kurulan bir yapı vardı. Renault'da ise Alonso'nun üzerine bir takım kurulmuştu. Bu formül hep böyleydi. Bu tarz bir ton örnek bulabilirsiniz."

"Elbette Charles, performansımızın önemli bir faktörü ve aracın dışında da performans katkısı vermek zorunda, rolünü oynamak zorunda."

"O da işinin bu tarafı konusunda oldukça pozitif ve bize destek oluyor. Kendi tarafında da pist dışındaki rolüne kişisel bir bağlılığı ve kararlılığı olduğu konusunda gerçekten ikna olmuş biriyim."