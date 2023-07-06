Kayıt Ol
Önceki / Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor Sonraki / Brad Pitt'in film çekimleri başlıyor, "hayali" 11. takım gride çıkacak
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, henüz takım olarak Red Bull ile çalışabilecek durumda olmadıklarını söylüyor.

Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Ferrari, son yarış Avusturya'da güçlü bir performans sergiledi ancak normal şartlar altında Charles Leclerc, yarışı yaklaşık 20 saniye geride bitirecekti.

Dolayısıyla henüz Ferrari ile Red Bull arasında büyük bir performans farkı olduğu görülebiliyor.

Silverstone yarışı öncesi konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur de buna dikkat çekti.

Hafta sonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vasseur, şöyle dedi: "Geçtiğimiz iki yarış SF-23'te ilerleme kaydettiğimizi ve sürücülerimizin daha iyi lastik yönetimi ve daha tutarlı yarış temposu sayesinde, yarışta daha fazla zorlayabildiğini açıkça gösterdi."

"Fakat henüz mevcut şampiyona lideriyle savaşabilecek bir konumda değiliz, bu yüzden sıkı çalışmaya devam ediyoruz.

"Ferrari'nin Formula 1 takvimindeki tarihi pistlerden biri olan Silverstone'la çok güçlü bağları var. Pistin yüksek hızlı virajları bir aracın yeteneklerini çok zorluyor. SF-23'ün bu pistte nasıl performans sergileyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Carlos geçen yıl ilk Formula 1 galibiyetini burada elde etti ve Silverstone'u en sevdiği pistlerden biri olarak listeleyen Charles da birkaç kez galibiyete çok yakındı."

"Her iki sürücü de, kendi ülkelerinde öne çıkmak isteyecek olan rakiplerimizle savaşabilmek için ellerinden geleni yapacak."

paylaşım
yorumlar

Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor

Brad Pitt'in film çekimleri başlıyor, "hayali" 11. takım gride çıkacak
Daha fazlası
Ezel Tan
Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

Formula 1
Britanya GP

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı

Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı

Formula 1
Britanya GP

Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Formula 1
Avusturya GP

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Son Haberler

Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı"

Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı"

F1 Formula 1

Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı" Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı"

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

F1 Formula 1
Britanya GP

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

F1 Formula 1
Britanya GP

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist" Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

Genl GENEL

More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol