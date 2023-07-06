Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz"

Ferrari, son yarış Avusturya'da güçlü bir performans sergiledi ancak normal şartlar altında Charles Leclerc, yarışı yaklaşık 20 saniye geride bitirecekti.

Dolayısıyla henüz Ferrari ile Red Bull arasında büyük bir performans farkı olduğu görülebiliyor.

Silverstone yarışı öncesi konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur de buna dikkat çekti.

Hafta sonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vasseur, şöyle dedi: "Geçtiğimiz iki yarış SF-23'te ilerleme kaydettiğimizi ve sürücülerimizin daha iyi lastik yönetimi ve daha tutarlı yarış temposu sayesinde, yarışta daha fazla zorlayabildiğini açıkça gösterdi."

"Fakat henüz mevcut şampiyona lideriyle savaşabilecek bir konumda değiliz, bu yüzden sıkı çalışmaya devam ediyoruz.

"Ferrari'nin Formula 1 takvimindeki tarihi pistlerden biri olan Silverstone'la çok güçlü bağları var. Pistin yüksek hızlı virajları bir aracın yeteneklerini çok zorluyor. SF-23'ün bu pistte nasıl performans sergileyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Carlos geçen yıl ilk Formula 1 galibiyetini burada elde etti ve Silverstone'u en sevdiği pistlerden biri olarak listeleyen Charles da birkaç kez galibiyete çok yakındı."

"Her iki sürücü de, kendi ülkelerinde öne çıkmak isteyecek olan rakiplerimizle savaşabilmek için ellerinden geleni yapacak."