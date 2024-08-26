Vasseur: "Hedefimiz galibiyet olmalı"

Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, Zandvoort Grand Prix’sinde aldıkları üçüncülüğün takım için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.



Hafta sonuna fazla iyimser olmayan bir yaklaşımla geldiklerini belirten Vasseur, her şeye rağmen iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi.



Vasseur, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Harika bir yarıştı."



"Zandvoort hafta sonu için çok iyimser değildik ancak bugün iyi bir start, iyi bir strateji, başarılı pit stoplar ve her iki pilotumuzun da çok iyi lastik yönetimiyle olumlu bir sonuç aldık."

"Charles, Piastri’yi arkasında tutmayı başardı, üstelik Piastri’nin lastik avantajı olmasına rağmen."



"Biz daha erken pite girmiştik."

"Sonuçtan memnun olmalıyız ve bu adımı takdir etmeliyiz ancak unutmamalıyız ki Norris çok öndeydi."



"Bizim odaklanmamız gereken şey üçüncülük değil, birincilik olmalı."