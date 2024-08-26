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Formula 1 Hollanda GP

Vasseur: "Hedefimiz galibiyet olmalı"

Frederic Vasseur, Hollanda Grand Prix’sinde alınan üçüncülüğün olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the Paddock

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the Paddock

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, Zandvoort Grand Prix’sinde aldıkları üçüncülüğün takım için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Hafta sonuna fazla iyimser olmayan bir yaklaşımla geldiklerini belirten Vasseur, her şeye rağmen iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

Vasseur, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Harika bir yarıştı."

"Zandvoort hafta sonu için çok iyimser değildik ancak bugün iyi bir start, iyi bir strateji, başarılı pit stoplar ve her iki pilotumuzun da çok iyi lastik yönetimiyle olumlu bir sonuç aldık."

"Charles, Piastri’yi arkasında tutmayı başardı, üstelik Piastri’nin lastik avantajı olmasına rağmen."

"Biz daha erken pite girmiştik."

"Sonuçtan memnun olmalıyız ve bu adımı takdir etmeliyiz ancak unutmamalıyız ki Norris çok öndeydi."

"Bizim odaklanmamız gereken şey üçüncülük değil, birincilik olmalı."

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