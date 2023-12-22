Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Vasseur: "Hamilton'la sürekli iletişim halindeyiz"

Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, zaman zaman Lewis Hamilton'un Ferrari ile anılıyor olmasına rağmen kendisinin Mercedes pilotu ile yaptığı görüşmeleri pek önemsemedi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Güncelleme
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hamilton, 6 kez şampiyonluk yaşadığı Mercedes'le birkaç ay önce iki senelik anlaşma imzalamadan önce uzun süre Ferrari ile anıldı. Öyle ki, iddialarda Ferrari'nin Hamilton'a yıllık 40 milyon dolar teklif ettiği söylendi.

Hamilton, daha önce 2006'da o dönemde Formula 1'in en güçlü destek serisi olan GP2 Serisi'nde ART Grand Prix'de Vasseur ile çalışmıştı. O sene Hamilton, çok güçlü bir şampiyonluk kazanmıştı.

Vasseur, Hamilton ile yapılan sıradan bir görüşmenin abartıldığına inanıyor.

Vasseur, "Lewis ile 20 yıldır her hafta ya da her ay konuşurum, dolayısıyla Lewis ile bir aşamada konuşmadığımı söyleyemem, çünkü her zaman iletişim halindeyiz."

"Bu doğru, çünkü geçmişte gridin yarısı benim için yarıştı. Bakü'de, padokta Lewis ile bir görüşme yaptım ve bu konu her yere gitmeye başladı, ancak geçmişte konuştuğumuz her seferinde benimle bir sözleşme imzalasaydı, bu bana bir servete mal olurdu!" dedi.

Ferrari'nin Charles Leclerc ve Carlos Sainz'i 2025 yılına kadar elinde tutması beklenirken Vasseur Mart ayında Bahreyn'den önce yeni anlaşmaların yapılmasını umuyor.

Vasseur, "İlk yarıştan önce [her ikisiyle de yeni anlaşmalar yapılması] hedef olabilir." diye ekledi.

Lewis Hamilton talks to Frederic Vasseur

Fotoğraf: GP2 Series Media Service

Lewis Hamilton talks to Frederic Vasseur

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Button, Hamilton'ın 'doğru araçla' tekrar zirveye döneceğine inanıyor
Sonraki haber McLaren, 2024 aracının adı hakkında ipucu mu verdi?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Brown'dan açık mektup: "Çoğu sporda iki takıma birden sahip olmak yasak"

Brown'dan açık mektup: "Çoğu sporda iki takıma birden sahip olmak yasak"

Formula 1

Brown'dan açık mektup: "Çoğu sporda iki takıma birden sahip olmak yasak" Brown'dan açık mektup: "Çoğu sporda iki takıma birden sahip olmak yasak"

Ecclestone: "Mick Schumacher'in Red Bull'la F1'e girmesi daha iyi olurdu"

Ecclestone: "Mick Schumacher'in Red Bull'la F1'e girmesi daha iyi olurdu"

Formula 1

Ecclestone: "Mick Schumacher'in Red Bull'la F1'e girmesi daha iyi olurdu" Ecclestone: "Mick Schumacher'in Red Bull'la F1'e girmesi daha iyi olurdu"

Espargaro: "2024'ün son sezonum olacağını düşünmüyorum"

Espargaro: "2024'ün son sezonum olacağını düşünmüyorum"

MotoGP

Espargaro: "2024'ün son sezonum olacağını düşünmüyorum" Espargaro: "2024'ün son sezonum olacağını düşünmüyorum"

Son Haberler

Pedrosa: "Yarışmak çok da özlediğim bir şey değil"

Pedrosa: "Yarışmak çok da özlediğim bir şey değil"

MGP MotoGP

Pedrosa: "Yarışmak çok da özlediğim bir şey değil" Pedrosa: "Yarışmak çok da özlediğim bir şey değil"

F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak

F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak

F1 Formula 1

F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak

Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak"

Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak"

F1 Formula 1

Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak" Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak"

Bezzecchi: "Rossi numara yapan bir MotoGP takım sahibi değil"

Bezzecchi: "Rossi numara yapan bir MotoGP takım sahibi değil"

MGP MotoGP

Bezzecchi: "Rossi numara yapan bir MotoGP takım sahibi değil" Bezzecchi: "Rossi numara yapan bir MotoGP takım sahibi değil"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol