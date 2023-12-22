Vasseur: "Hamilton'la sürekli iletişim halindeyiz"
Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, zaman zaman Lewis Hamilton'un Ferrari ile anılıyor olmasına rağmen kendisinin Mercedes pilotu ile yaptığı görüşmeleri pek önemsemedi.
Hamilton, 6 kez şampiyonluk yaşadığı Mercedes'le birkaç ay önce iki senelik anlaşma imzalamadan önce uzun süre Ferrari ile anıldı. Öyle ki, iddialarda Ferrari'nin Hamilton'a yıllık 40 milyon dolar teklif ettiği söylendi.
Hamilton, daha önce 2006'da o dönemde Formula 1'in en güçlü destek serisi olan GP2 Serisi'nde ART Grand Prix'de Vasseur ile çalışmıştı. O sene Hamilton, çok güçlü bir şampiyonluk kazanmıştı.
Vasseur, Hamilton ile yapılan sıradan bir görüşmenin abartıldığına inanıyor.
Vasseur, "Lewis ile 20 yıldır her hafta ya da her ay konuşurum, dolayısıyla Lewis ile bir aşamada konuşmadığımı söyleyemem, çünkü her zaman iletişim halindeyiz."
"Bu doğru, çünkü geçmişte gridin yarısı benim için yarıştı. Bakü'de, padokta Lewis ile bir görüşme yaptım ve bu konu her yere gitmeye başladı, ancak geçmişte konuştuğumuz her seferinde benimle bir sözleşme imzalasaydı, bu bana bir servete mal olurdu!" dedi.
Ferrari'nin Charles Leclerc ve Carlos Sainz'i 2025 yılına kadar elinde tutması beklenirken Vasseur Mart ayında Bahreyn'den önce yeni anlaşmaların yapılmasını umuyor.
Vasseur, "İlk yarıştan önce [her ikisiyle de yeni anlaşmalar yapılması] hedef olabilir." diye ekledi.
Fotoğraf: GP2 Series Media Service
Lewis Hamilton talks to Frederic Vasseur
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