Vasseur: "Hamilton'a teklif yapmadık"

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail'de yayınlanan bir haber, Ferrari'nin Hamilton'a yıllık 40 milyon Sterlin gibi büyük bir teklifte bulunduğu iddiasını öne sürmekteydi.

Hamilton'ın son iki sezondur şampiyonluk savaşında yer almayan Mercedes'ten memnun olmadığı sır değil, ancak her fırsatta "iyi günde de, kötü günde de" takımıyla olacağını söylemesi ve Toto Wolff ile kontrat görüşmelerini sürdürmesi nedeniyle kendisinin ayrılığı şimdilik çok gerçekçi durmuyor.

Monako'da bu spekülasyonlarla ilgili konuşan Vasseur da herhangi bir teklif olmadığını açıkça ve esprili bir dille belirtti.

Vasseur, "İki hafta önce [Carlos] Sainz'ı Audi'ye, bir hafta önce [Charles] Leclerc'i Mercedes'e gönderdiniz, takımda yalnız kaldım! Ama biliyorsunuz ki sezonun bu aşamasında her hafta farklı bir hikayeyle karşılaşmamız çok normal.

"Lewis Hamilton'a bir teklifimiz olmadı, görüşmemiz de olmadı. Evet, griddeki her takım bir aşamada Hamilton'a sahip olmak ister ama bir teklif yaptığımızı söylemek saçmalık."

"Hamilton ile görüşmüş olabilirim, son 20 yıldır neredeyse her hafta sonu Hamilton ile görüştüm. Siz beni takip ediyorsunuz diye onunla görüşmeyi kesmek zorunda kalmak istemiyorum." dedi.