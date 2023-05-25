Vasseur: "Hamilton'a teklif yapmadık"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, takımın Lewis Hamilton'a teklif yaptığı iddialarını resmen yalanladı.
Geçtiğimiz günlerde Daily Mail'de yayınlanan bir haber, Ferrari'nin Hamilton'a yıllık 40 milyon Sterlin gibi büyük bir teklifte bulunduğu iddiasını öne sürmekteydi.
Hamilton'ın son iki sezondur şampiyonluk savaşında yer almayan Mercedes'ten memnun olmadığı sır değil, ancak her fırsatta "iyi günde de, kötü günde de" takımıyla olacağını söylemesi ve Toto Wolff ile kontrat görüşmelerini sürdürmesi nedeniyle kendisinin ayrılığı şimdilik çok gerçekçi durmuyor.
Monako'da bu spekülasyonlarla ilgili konuşan Vasseur da herhangi bir teklif olmadığını açıkça ve esprili bir dille belirtti.
Vasseur, "İki hafta önce [Carlos] Sainz'ı Audi'ye, bir hafta önce [Charles] Leclerc'i Mercedes'e gönderdiniz, takımda yalnız kaldım! Ama biliyorsunuz ki sezonun bu aşamasında her hafta farklı bir hikayeyle karşılaşmamız çok normal.
"Lewis Hamilton'a bir teklifimiz olmadı, görüşmemiz de olmadı. Evet, griddeki her takım bir aşamada Hamilton'a sahip olmak ister ama bir teklif yaptığımızı söylemek saçmalık."
"Hamilton ile görüşmüş olabilirim, son 20 yıldır neredeyse her hafta sonu Hamilton ile görüştüm. Siz beni takip ediyorsunuz diye onunla görüşmeyi kesmek zorunda kalmak istemiyorum." dedi.
De Vries: "Koltuğumu kaybedeceğime yönelik haberlere şaşırmadım"
Sainz, Hamilton söylentileri hakkında: "Yılın bu döneminde bu tür şeyler hep olur"
Son Haberler
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor" Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum" Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik" Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı
F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor" Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum" Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik" Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz"
Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz" Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz"
Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim"
Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim" Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim"
Perez: "Herkes çok yakın"
Perez: "Herkes çok yakın" Perez: "Herkes çok yakın"
Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var"
Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var" Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var"
Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı!
Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı! Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.