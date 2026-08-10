Vasseur: "Hamilton ve Leclerc, aralarındaki rekabete rağmen iş birliği içindeler"

Ferrari'de Lewis Hamilton ile Charles Leclerc arasındaki takım içi mücadele, 2025 sezonunda Monakolu pilotun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Ancak 2026'da tablo Hamilton lehine değişti.

Geçen sezon Leclerc, sıralama turlarında 19-5 gibi net bir üstünlük kurarken yarışlarda da 20-4 önde yer aldı. Pilotlar şampiyonasında ise Leclerc 242 puanla Hamilton'ın 156 puanının oldukça önünde tamamladı.

Bu sezon ise 11 Grand Prix sonunda Hamilton, toplam puanlarda 169-138 önde bulunuyor. Buna karşılık Leclerc sıralama turlarında 7-4 üstün durumda. Yarış sonuçlarında ise Hamilton 6-5 ile takım arkadaşının önünde.

Dolayısıyla iki Ferrari pilotu arasındaki mücadele, 12 ay öncesine kıyasla çok daha çekişmeli bir hal aldı. Bu karşılaştırmada 2026'da yürürlüğe giren yeni teknik kuralların yanı sıra Leclerc'in Monako ve Barselona'da yaşadığı iki yarış dışı kalmanın da etkisi bulunuyor.

Frederic Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, yaz arasına girilirken Fransız Auto Hebdo'ya verdiği uzun röportajda takım içindeki rekabetin performans üzerindeki etkisini değerlendirdi: "Performansın bir bölümü her zaman iki pilot arasındaki mücadeleden gelir. Bizde durum böyle, McLaren ve Mercedes'te de aynı. Diğer nedenlerden dolayı Red Bull'da biraz daha farklı."

"Ancak Mercedes ve McLaren da bizimle aynı durumda: Bir hafta biri önde oluyor, sonraki hafta ise diğeri. Bu da performansın bir parçası."

Vasseur, Hamilton ve Leclerc arasındaki rekabete rağmen Ferrari'nin her şeyin önünde tutulması gerektiğini vurguladı. Fransız yönetici, iki pilotun birbirleriyle rekabet ederken aynı zamanda takım için birlikte çalıştığını belirtti: "Takıma saygı göstermeleri gerekiyor, bizim de onlara gösterdiğimiz gibi. Doğru şekilde davranmaları gerekiyor."

"Birlikte çalıştıklarını ve birbirlerini performans açısından daha ileriye taşıdıklarını görüyorum. Onların her turda %110'larını vermeleri sayesinde biz de gelişiyoruz.

Serbest antrenmanlarda bile onlar için en önemli şey takım arkadaşlarının önünde olmak."