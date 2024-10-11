Vasseur: "Hamilton Ferrari'ye tatile gelmiyor"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Lewis Hamilton‘ın Mercedes’ten ayrılıp Ferrari’ye katılmasının, takımın doğru yolda olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi, Formula 1 dünyasında büyük bir etki yaratmıştı.



Daha önce GP2 ve F3 Euro Serisi’nde Hamilton ile çalışan Vasseur, İngiliz pilotun her zaman F1’in en ünlü takımı olan Ferrari’ye katılma hayali olduğunu bildiğini söyledi.

Vasseur, Trento’da Gazzetta dello Sport tarafından düzenlenen Festival dello Sport etkinliğinde şunları söyledi: "Lewis’i ikna etmek o kadar da zor olmadı. 2004 yılında birlikteydik (Avrupa F3 Şampiyonası’nda); o zamanlar McLaren-Mercedes ile birlikteydi ama er ya da geç Ferrari’ye gitmeyi zaten aklından geçiriyordu."

"Bir süre önce bu konu hakkında konuştuk, bu isteği her zaman aklında vardı, ancak elbette performans konusunda garantiler isteyen bir pilot, bu yüzden her zaman zirvede."



"Eğer o Ferrari’ye katılmayı seçtiyse, bu benim için doğru araca sahip olabileceğimizin bir teyididir."



"Lewis gibi bir pilot tatil için bize gelmez ve performans açısından doğru yerde olduğumuzu düşünüyorum."

"İleriye doğru bir adım atmamız gerekiyor ve bir sonraki projemize çok fazla kaynak ayırdığımızı söyleyebilirim."