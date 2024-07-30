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Formula 1 Belçika GP

Vasseur: "Hamilton, Russell'dan daha fazla puan kazanıyor"

Fred Vasseur, Belçika Grand Prix'sinin ardından Lewis Hamilton'ı değerlendirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Sky Italia'ya verdiği demeçte Lewis Hamilton'ın performansını ve bu performansın Mercedes üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Belçika Grand Prix'sinde damalı bayrağı George Russell'ın arkasında ikinci sırada gören Lewis Hamilton, takım arkadaşının diskalifiye edilmesiyle birinciliğe yükseldi ve kariyerinin 105. galibiyetini elde etti.

2025 sezonundan itibaren Ferrari'de mücadele edecek olan 7 kez dünya şampiyonu, güncel formuyla Ferrari takım patronu Fred Vasseur'ü de etkilemiş durumda.

Hamilton'ın mevcut formu ve Ferrari'ye neler katabileceği hakkında konuşan Vasseur, şunları söyledi: "Lewis'in Ferrari'ye gelişinin olumlu yönlerini kesinlikle biliyoruz."

"Örneğin Formula 1'deki büyük deneyimi gibi."

"Ayrıca sezon başından beri herkes Russell'ın Hamilton'dan daha hızlı olduğunu söylüyor ancak şu anda Mercedes'e daha fazla puan getiren kişi o."

"Bu nedenle verimlilik açısından onun iyi bir referans noktası olduğunu düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

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