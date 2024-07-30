Vasseur: "Hamilton, Russell'dan daha fazla puan kazanıyor"
Fred Vasseur, Belçika Grand Prix'sinin ardından Lewis Hamilton'ı değerlendirdi.
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Sky Italia'ya verdiği demeçte Lewis Hamilton'ın performansını ve bu performansın Mercedes üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Belçika Grand Prix'sinde damalı bayrağı George Russell'ın arkasında ikinci sırada gören Lewis Hamilton, takım arkadaşının diskalifiye edilmesiyle birinciliğe yükseldi ve kariyerinin 105. galibiyetini elde etti.
2025 sezonundan itibaren Ferrari'de mücadele edecek olan 7 kez dünya şampiyonu, güncel formuyla Ferrari takım patronu Fred Vasseur'ü de etkilemiş durumda.
Hamilton'ın mevcut formu ve Ferrari'ye neler katabileceği hakkında konuşan Vasseur, şunları söyledi: "Lewis'in Ferrari'ye gelişinin olumlu yönlerini kesinlikle biliyoruz."
"Örneğin Formula 1'deki büyük deneyimi gibi."
"Ayrıca sezon başından beri herkes Russell'ın Hamilton'dan daha hızlı olduğunu söylüyor ancak şu anda Mercedes'e daha fazla puan getiren kişi o."
"Bu nedenle verimlilik açısından onun iyi bir referans noktası olduğunu düşünüyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
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