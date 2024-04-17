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Formula 1 Çin GP

Vasseur: "Hamilton, Leclerc'in gelişimine destek olacak"

Fred Vasseur, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gelişinin Charles Leclerc'in gelişimine yardımcı olacağını düşünüyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team,

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, Şubat ayında yaptığı açıklama ile gelecek sezondan itibaren Ferrari'ye katılacağını resmen duyurdu.

İngiliz pilot, 2013 yılında katıldığı Mercedes ile oldukça başarılı bir dönem geçirdi ve artık yeni seçeneklere bakmak istiyor.

Ferrari'de Charles Leclerc'in yanına katılmasıyla, iki tarafı da oldukça rekabetçi bir sezon bekliyor gibi görünüyor.

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Hamilton'ın takımı gelişi hakkında ayrıntılı konuşmaktan kaçındı ve Hamilton hakkında soru soran bir muhabiri tersledi.

Aynı hafta sonu Hamilton da Ferrari'deki geleceğini soran bir gazeteciye, "Daha iyi sorularınız var mı?" diyerek çıkıştı.

Ancak Vasseur, Radio France'a verdiği bir röportajda Hamilton'a gelişi hakkında pozitif konuştu.

Vasseur şöyle dedi: "Lewis Hamilton'ın gelişi takım için çok önemli."

"Hızın ötesinde, takıma huzur getiriyor. Ferrari olarak gelişmek için ihtiyaç duyduğumuz bir kazanma deneyimi getiriyor."

"Ben de çok mutluyum çünkü sürücülerimizin iyi anlaşacağına inanıyorum. Bana göre bu ortaklık sürücü olarak Charles'a yardımcı olacak.

"Önemli olan sadece araçtaki, sıralamalardaki ya da yarıştaki performans değil. Yılın 365 günün hepsi önemli ve Lewis'in tüm bu yönleri yönetmede çok iyi olduğunu düşünüyorum."

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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