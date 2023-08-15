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Vasseur: "Hamilton ile kişisel bir dostluğum var"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Lewis Hamilton'a büyük saygı duyduğunu ve aralarında iyi bir ilişki olduğunu söyledi.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG and Charles Leclerc, Scuderia Ferrari in the Press Conference

Son haftalarda Ferrari'nin Lewis Hamilton ile görüştüğü ve başkan John Elkann'ın kendisine bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

Görünüşe bakılırsa Hamilton, bu teklifi Mercedes'te kalmak adına reddetti.

Frederic Vasseur'ün gelişiyle Hamilton'ın adı İtalyan ekiple daha sık anılmaya başladı. Bunun temel sebebi, Vasseur ile Hamilton'ın sık sık padokta birlikte görüntülenmesiydi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Vasseur söylentiler hakkında net bir şey söylemekten kaçındı fakat aralarının iyi olduğunu gizlemedi.

Ferrari'nin Lewis Hamilton'la ilgilendiği söylentileri hakkında ne söylemek istediği sorusuna yanıt veren Vasseur, "Onunla her Grand Prix'de konuşuyoruz çünkü 2006'da benim takımım ART'de yarışmıştı. O günden bu yana hâlâ arkadaşız."

"Formula 1 kariyerinin başında McLaren'a geçtiğinde kendisine yardım emiştim ve zaman zaman sohbetimiz devam ediyor."

"Padokta birlikte görüldüğümüzde bir kargaşa yaşanıyor fakat aslında iyi bir ilişkimiz var."

"Onu bizim sürücülerimizle kıyaslamak istemiyorum çünkü bunu yapmanın bir anlamı yok."

"İyi bir sürücünün katkısı pilotajla sınırlı değildir. Onların katkıları arasında mühendislerle çalışmak, stratejistlerle işbirliği yapmak da var. Bu açıdan Hamilton, Verstappen veya Leclerc seviyesinde bir sürücünüz varsa pek çok şey daha kolay hale geliyor."

"Formula 1'de çalışan herkes yarışları çok seviyor ve şampiyonlarla çalışmaktan mutluluk duyuyorlar." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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