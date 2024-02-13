Vasseur: "Hamilton gibi bir fırsat varsa, bunu göz ardı edemezsiniz"

Lewis Hamilton, sürpriz bir kararla 2025'te Ferrari için yarışacağını açıkladı ve bugünkü lansmanın ana konularından birisi buydu.

Hamilton ile görüşmelerin nasıl başladığı sorusuna Vasseur, "Biliyorsunuz ki 20 yılı aşkın bir süredir iyi bir ilişkimiz var. Her zaman farklı şeyler hakkında konuşmak için birbirimizle iletişime geçiyorduk."

"Sanırım süreç doğal olarak gelişti." cevabını verdi.

Vasseur, Sainz'la yaptığı görüşmenin ve yerini Hamilton'a kaybedeceğini söylemenin hiç de kolay olmadığını kabul ediyor.

"Tahmin edebileceğiniz gibi bu hayatımdaki en kolay karar değildi, Toto ile yaptığım görüşme de zordu! (gülüyor)"

"Ancak onun çok profesyonel bir sürücü olduğuna inanıyorum ve önünde uzun bir sezon olduğunun, bunun da büyük bir fırsat getirdiğinin farkında."

"Bence bu durumda olmak ve takımın onun arkasında olduğunu bilmek de harika."

"Birlikte uzun bir görüşme yaptık, tahmin edebileceğiniz gibi Carlos'a tam destek vereceğim. O da kendini tamamen işine adamış durumda ve bu işi birlikte yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bizler profesyoneliz."

Bunun Carlos için bir haksızlık olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Haksızlık doğru kelime mi bilmiyorum. Çünkü bence takım için Lewis gibi fırsatın varlığı, her halükarda göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Griddeki en büyük karakter, en büyük deneyime sahip kişi ve bu yüzden bizim için büyük bir fırsattı."

"Bunun Carlos ile bir ilgisi yok. Carlos geçen yıl harika bir iş çıkardı, eminim bu yıl da harika bir iş çıkaracaktır. O çok profesyonel."

"Kişisel açıdan iyi bir ilişkimiz var. Fakat içinde bulunduğumuz durum bu; artık geleceğe odaklanmalıyız." cevabını verdi.

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Vasseur, 2024'ü bir geciş senesi olarak görmediklerini de belirtti.

"Hayır, bu yanlış. 2024 bir geçiş yılı olmayacak. Bizim için oldukça önemli bir sezon ve ben tamamen buna odaklanmış durumdayım."

"Bence hazırlanmanın en iyi yolu iyi bir iş yapmaktır."

"Bu, 2024'e odaklandığımız, en iyisini elde etmek, yarış kazanmak ve 2023'te takip ettiğimiz yolda devam etmek istediğimiz, dolayısıyla da 2025'i hiç düşünmeyeceğimiz anlamına geliyor."

Vasseur'e göre Charles Leclerc'in yeni kontratı da kısa süre içerisinde imzalandı.

"Charles ile görüşmeler gayet açıktı. O, yıllardır Ferrari ailesinin bir parçası, birbirimizi çok iyi tanıyoruz, menajeriyle iyi bir ilişkim var, bu da bunun çok doğrudan ve basit bir karar olduğu anlamına geliyordu."

"Charles'ın yeteneklerini de biliyoruz. Yani bu kolay bir karardı."

Güçlü kadronun yeni isimleri cezbedip cezbetmediği sorusuna Vasseur, "Kadro elbette denklemin bir parçası ama bence takım, Ferrari ve ikonik marka da bunun bir parçası. Ayrıca burada bir şeyler inşa ediyoruz."

"Sürücülerle olan denklem, işe alım ve proje açısından çok önemli. Bunu inkar edemezsiniz fakat bu kesinlikle orta ve uzun vadeli bir proje. Yani sadece sürücülere bağlı değil. Ferrari'nin kendisinin de çok çekici olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Şu anda takımın şampiyonluk için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Sahip olduklarınızla mutlu olmaya başlarsanız, ölürsünüz."

"Bu, her zaman sürekli gelişim zihniyetinde olmanız, zayıf yönleriniz üzerinde çalışmanız ve bazı alanlarda gelişmeniz gerektiği anlamına geliyor. Yani bu sonu olmayan bir iş."

"Elbette insanlar artık ekibe katılmaya başlıyor ve bu iyi bir haber. Gün geçtikçe ekibi güçlendirdiğimizi, adımlar attığımızı düşünüyorum. Fakat yine de yarın kalkıp 'durumdan memnunum' diyecek değilim."

"Bu tür bir yaklaşıma sahip olmaya başlarsanız, bunun sonun başlangıcı olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Vasseur, Sainz ve Leclerc'in bu yıl eşit muamele göreceğini de ekledi.

"Her zaman iki sürücüye de aynı aracı verme konusunda net bir stratejimiz vardı. Takımı geliştirmek, iyileştirmek ve toparlamak için de bu tür bir duruma ihtiyacımız var."

"Elbette sezonun bir aşamasında, ki ben her zaman aynı yaklaşıma sahiptim, eğer sadece birisiyle şampiyonluk için savaşıyorsak, belki de yaklaşımımızı değiştireceğiz."

"Fakat şu ana kadar onlara aynı desteği verdik ve yine her ikisine de tam destek vereceğim."

Horner'ın ayrılığının Red Bull'dan bazılarını takıma çekmek için yeni bir fırsat doğurup doğurmayacağı sorusuna Vasseur, "Bu tür bir hikaye hakkında asla yorum yapmayacağım ve bu tür bir durum üzerine de asla bir şeyler planlamayacağım."

"İşe alım yapıyoruz, daha önce de yapıyorduk, bundan sonra da yapacağız ama bunun Red Bull'un mevcut durumuyla hiçbir ilgisi yok." cevabını verdi.