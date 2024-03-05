Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor"

Lewis Hamilton, kış aylarında Ferrari ile görüşmelere hız verdi ve İtalyan ekiple çok yıllık anlaşma imzaladı.

O günden bu yana konu hakkında çok şey konuşulsa da, çoğu zaman pek detay paylaşılmadı.

Bu konuda RMC Sport'a konuşan takım patronu Frederic Vasseur, şöyle dedi: "Lewis yirmi yıl kadar önce F3 ve F2'de benim için yarıştı."

"Her iki seriyi de birlikte kazandık ve yıllar içinde aynı yakınlığı koruduk. Bunu uzun zamandır aklımın bir köşesinde tutuyordum ama Lewis Hamilton'ın Sauber için yarışacağını düşünmek bana pek mantıklı gelmiyordu."

"Bu yüzden her şeyin bir araya geldiği bir an vardı; ben Ferrari'ye gelmiştim, o da Mercedes'le olan sözleşmesinin sonuna gelmişti. Sanırım ikimiz de tekrar birlikte çalışmak istedik."

"Lewis, yarışmaya başladığı günden beri Ferrari için sürmek istiyordu. Bence bu, tüm sürücülerin yapmak istediği bir şey. Sonra fırsat ortaya çıktı fakat görüşmelerle ilgili ayrıntılara girmeyeceğim (gülüyor)."

Dönüm noktası olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Dürüst olmak gerekirse hayır, çünkü bu tür tartışmalar son dakikada dağılabiliyor."

"Tahmin edebileceğiniz gibi, bunlar oldukça büyük ya da karmaşık sözleşmeler. Bu yüzden kendi kendime asla 'Hadi ama, bu olacak' demedim."

"Kendi kendime bunun bir dizi nedenden ötürü takım için mükemmel bir fırsat olduğunu ve tıpkı aracı geliştirmek gibi bunun da üzerinde çalışmamız gerektiğini söyledim."

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Fakat bunun işe yaraması için her şeyi yerine getirmeye çalışmamız gerekiyordu."

"Sonra çok hızlı bir şekilde Lewis'in bir şeyler yapma konusunda gerçek bir motivasyona sahip olduğunu hissettim çünkü Red Bull'dan sonra şampiyonluğu kazanmak için belki de en iyi şansının biz olduğumuza inanıyordu."

"Bu onun için bir numaralı motivasyondu." cevabını verdi.

Eğer kendisi olmasaydı, bu anlaşmanın yapılıp yapılamayacağı sorusuna Vasseur, "Bunu ondan duymayı diğer türlüsüne tercih ederim (gülüyor)."

"Ferrari her zaman bir noktanın onun hedefi oldu ve bence bu sadece her şeyin bir araya geldiğini söylemenin iyi bir yolu."

"Şu anda bir şeyleri yeniden inşa etme sürecinde olduğumuz bir noktadayız, performansımızı artırdık, onu iyi tanıyorum ve ne beklediğini, ne pahasına olursa olsun ne yapmak istediğini biliyorum."

"Sahip olduğumuz kontratlar ve taahhütlerle her şeyin tam zamanında bir araya geldiğini, benim de o anı yaşama şansına sahip olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Vasseur'e göre İngiliz pilotun hedefi 8. şampiyonluğunu almak.

"Kazanmak için son derece motive. Bence o, 103 zaferine rağmen hâlâ 0 zaferiyle aynı heyecana sahip olan mega bir şampiyon."

"Motivasyonu yüksek, çok çaba sarf ediyor, kendisinden ve etrafındaki insanlardan çok şey talep ediyor. Tüm sporcularda ortak olan şampiyon dinamizmini koruyor ve bugün etrafına baktığında, şampiyon olmak istiyorsa Red Bull'a gitmesinin muhtemelen zor olacağını çünkü yakın dostlukları olmadığını biliyor."

"Red Bull'dan sonra onun için en iyi seçenek kesinlikle Ferrari. Aynı zamanda bu onun çocukluk hayaliyle de uyumlu. Bunun muhtemelen son kontratı olduğunu biliyor, bu yüzden doğru seçimleri yapması gerekiyor ve kendisi de bunu tartışacak kadar nazik birisi."