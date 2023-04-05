Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

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Carlos Sainz, Avustralya'da Fernando Alonso ile temas yaşamış ve İspanyol pilotun spin atmasına neden olmuştu. Bundan ötürü kendisine zaman cezası verildi.

Ferrari bu konuda epey kızgın görünüyor çünkü Avustralya Grand Prix hakemlerinin en azından Carlos Sainz'i dinlemeleri gerektiğine inanıyor.

Takım patronu Vasseur, hakemlerin bunu yapmak yerine ayrıntılı analiz yapmadan ya da verileri incelemeden İspanyol pilota ceza verdiğine dikkat çekiyor.

Vasseur, Channel 4'ün yayınında, "Benim işim artıları ve eksileri tartmak. Fakat genel olarak iyi çalıştığımızı düşündüğüm için ruh halim oldukça kötü."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Carlos, yarış kırmızı bayraklarla durdurulmadan hemen önce pite girmişti ve bundan ötürü geriye düştü. Bu gerçekten büyük talihsizlikti."

"Sonlara doğru da bir ceza aldı ki bence bu çok ağır bir cezaydı."

"Böyle durumlarda duygulanmanız normal, nitekim diğerleri bedava pit stop yapmışken kendisi hiçliğin ortasından yükselip dördüncülüğü almıştı, podyuma hiç uzak değildi. Carlos harika bir iş çıkarttı."

"Bence cezanın büyüklüğünü, ağır olup olmadığını tartışabiliriz ve bu takımdaki pozisyonunuza göre değişir. Ancak hakemler en azından takım temsilcilerini dinleyebilir, telemetriyi inceleyebilirdi. Ne de olsa her halükarda podyumu etkilemiyordu. Bu şekilde sonuçlandığı için sadece üzgünüz."

"Son bölümde, Alonso'nun pit stopu ile ilgili olarak kurallar on dakika içinde iki kez değiştirildi. Şimdi de aynısını yapabilirlerdi ya da en azından tartışabilirlerdi. Cidde'de Alonso hakkında karar vermeleri otuz tur sürmüştü, şimdi 5 saniyede karar aldılar." dedi.