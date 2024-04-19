Vasseur: "Hafta sonunun başından beri önceliğimiz pazar günü"

Cuma günü öğleden sonra, cumartesi günkü Çin GP sprint gridi için sıralama turları koşuldu. Yağışın etkisi altına aldığı seans, nispeten sürprizlerle dolu geçti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son bölüme kalmayı başarsa da seansın ilk dakikalarında aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve ön kanada hasar verdi.

Monakolu pilot, bir kez daha takım arkadaşının gerisinde kalarak 7. oldu.

Takım patronu Vasseur, Leclerc'in nasıl bir sorun yaşadığını bilmediğini dile getirirken, uzun süredir Çin'de yarışmamaları sebebiyle bu hafta sonu zorlandıklarını ekledi.

"Charles ile henüz konuşmadım, bu yüzden ne olduğunu gerçekten bilmiyorum."

"Koşulların çok tehlikeli olduğu ve yol tutuşunun çok az olduğu doğru. Lastikleri ısıtmakta da zorlandık ama herkes için durum aynıydı."

"Başka bir şey yapıp yapamayacağımızı görmek zorundayız, ancak bu araç ilk kez bu zorlu koşullarla karşı karşıyaydı. Sezonun bu ilk ıslak seansından bir şeyler öğrenmeliyiz, ancak hafta sonunun geri kalanı kuru olacak."

"Açıkçası oldukça karmaşık bir hafta sonu yaşayacağız. Her şeyden önce beş yıldır Çin'de bulunmadığımız için bu araçlarla ilgili herhangi bir verimiz yoktu ve asfalt oldukça garip."

"Ancak bu durum herkes için geçerli ve bu da diğerlerinden daha hızlı bir şekilde çözüm bulmamız gerektiği anlamına geliyor."

"Umarım şu ana kadar uyguladığımız strateji doğrudur çünkü bu sabah diğerlerinden bir set daha fazla orta ve sert lastik bırakan sadece bizdik."

"Bu da yarın lastikler açısından daha fazla seçeneğe sahip olacağımız anlamına geliyor. Ancak, herkes gibi biz de biraz bilinmezlik yaşıyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu kolay bir seçim değil çünkü bu sabah yalnızca birkaç tur attık. Umarım bu turlar iyi bir karar vermemiz ve yarın mücadelede yer almamız için yeterli olurlar."

Hafta sonundan beklentileri hakkında ise Vasseur, ekstra lastik avantajlarının haftanın başından beri öncelikleri olan pazar günü için takımı iyi bir konuma sokabileceğini söylüyor.

Vasseur, "Sprint kesinlikle puan kazanmak için bir fırsat olacak, ancak bu gece kullanacağımız lastikleri de iyi seçmemiz gerekecek."

"Yarın için hâlâ bir set taze orta lastiklere sahip olma avantajına sahibiz, rakiplerimiz ise bir set kullanılmış orta lastik kullanmak zorunda kalacak."

"Bu yarın için bir avantaj olabilir ama aynı zamanda en çok puanın verileceği pazar günü için de bir hazırlık olabilir, bu yüzden buna odaklanmalıyız. Hafta sonunun başından beri önceliğimizi pazar gününe verdik ve bu yaklaşımımızı değiştirmek istemiyoruz." dedi.