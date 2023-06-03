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Vasseur: "Güncellemeler sayesinde gelişeceğiz"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, getirdikleri son güncellemeler sayesinde ileriye doğru gitmeyi beklediklerini söyledi.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Ferrari, İspanya Grand Prix'sine yeni bir motor kapağı, sidepod, arka kanat ve güncellenmiş bir taban getirdi.

Birçok kişi SF-23'ün güncellemelerden sonra görsel olarak Red Bull Racing'e benzediğini fark etti.

Oysa sezon başında yapılan açıklamalarda, araçta tasarımsal bir hata olmadığı belirtilmiş ve sidepod tasarımının korunacağı söylenmişti.

Takım patronu Frederic Vasseur, getirdikleri güncellemelerin görücüye çıkmasının ardından, böyle bir karar almanın kendileri için kolay olmadığına vurgu yaptı.

Vasseur, "Güncellemeler bize araç gelişimi anlamında yeni bir kapı açma fırsatı veriyor. Bu gerçekten umut verici."

"Bu kararı vermek bizim için kolay olmasa da, bilinçli olarak bu yola girdik. Önümüzdeki haftalarda ne gibi sonuçlar alacağımızı göreceğiz fakat güncellemeler zaten umut verici görünüyor."

"Yeni parçaların bizi ileriye götürmesini bekliyoruz. Büyük bir adım değil ama küçük de olsa ilerlemeyi, bize gelişim açısından yeni yollar sunmasını bekliyoruz."

"Yeni bir gelişim yönü belirlemek amacıyla önümüzdeki birkaç yarış için güncellemeler hazırlamaya devam ediyoruz."

"Bunu yaparken, getirdiğimiz parçalarla şimdiden ileriye doğru gitmeyi hedefliyoruz." dedi.

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