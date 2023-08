Vasseur: "Gridde 'bir numaraya' sahip tek takım Red Bull"

Red Bull, bu yıl şimdiye kadarki 12 yarışın hepsini kazanırken, bu yarışların 10'unda galibiyete ulaşan isim Max Verstappen'di.

Sergio Perez yalnızca iki galibiyet alabildi ve sezonun belli bir kısmında sıralama turlarında son bölüme kalamadı.

Bu da yaz arasına girerken ikili arasında 125 puan fark olduğu anlamına geliyor.

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Verstappen ve Perez arasındaki performans farkının altını çizerken, bunun "ciddi bir sorun" olduğunu söylüyor. .

Vasseur, Autosprint'e verdiği röportajda "İki pilot arasında büyük bir performans farkı olduğu açık."

"Bu Milton Keynes merkezli takımın sorunu ve buna dahil olmak istemiyorum." dedi.

Bazı takımlar ekip içerisinde 'bir ve iki numara'ya sahip olmanın doğru çözüm olduğuna inanıyorlar.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images