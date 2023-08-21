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Vasseur: "Gridde 'bir numaraya' sahip tek takım Red Bull"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Max Verstappen ve Sergio Perez arasındaki performans farkını karışmak istemediği bir 'sorun' olarak görüyor. Fransız patrona göre şu anda takım içerisinde "bir numaraya" sahip tek takım Red Bull.

Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Red Bull, bu yıl şimdiye kadarki 12 yarışın hepsini kazanırken, bu yarışların 10'unda galibiyete ulaşan isim Max Verstappen'di.

Sergio Perez yalnızca iki galibiyet alabildi ve sezonun belli bir kısmında sıralama turlarında son bölüme kalamadı.

Bu da yaz arasına girerken ikili arasında 125 puan fark olduğu anlamına geliyor.

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Verstappen ve Perez arasındaki performans farkının altını çizerken, bunun "ciddi bir sorun" olduğunu söylüyor. .

Vasseur, Autosprint'e verdiği röportajda "İki pilot arasında büyük bir performans farkı olduğu açık."

"Bu Milton Keynes merkezli takımın sorunu ve buna dahil olmak istemiyorum." dedi.

Bazı takımlar ekip içerisinde 'bir ve iki numara'ya sahip olmanın doğru çözüm olduğuna inanıyorlar.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fakat Vasseur bu görüşü desteklemiyor.

Vasseur şöyle dedi: 'Aynı fırsatlara ve olanaklara sahip iki sürücüye sahip olabiliriz."

"Eğer bunlardan biri sezonun bir noktasında şampiyonluk için mücadele ediyorsa elbette %200'ümüzle ona odaklanırız."

"Ancak şu anda kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil."

"Sezon başında bir ya da iki numara olmuyor. Sainz ve Leclerc tamamen aynı seviyedeler, eşit durumdalar."

"Bu daha önce de böyleydi ve gelecekte de böyle olacak. Mercedes de Russell ve Hamilton'a aynı şekilde davranıyor. Aynı şey Gasly ve Ocon ya da Alonso ve Stroll için de geçerli."

"Birinci pilotun olduğu tek takım Red Bulll."

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