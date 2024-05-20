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Formula 1 Emilia Romagna GP

Vasseur: "Grid yakınlaşıyor, güncellemelere hız vermeliyiz"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Red Bull ile aralarındaki farkın azaldığını fakat yakın gridde önde kalmak için güncellemelere hız vermeleri gerektiğini söyledi.

Ezel Tan
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Imola'da podyuma çıkarken, Carlos Sainz beşinci oldu. Ferrari, bu sonuçla Red Bull'dan Max Verstappen'in dışında McLaren pilotu Lando Norris'in de gerisinde kaldı.

Yarışta benzer lastik strateji nedeniyle geçiş yapmak imkansızdı.

Sıralama turlarında geride kalmaları nedeniyle büyük bir fırsatı teptiklerini söyleyen Vasseur şöyle devam etti: “Sıralamalarda 1-2 yaparsak, yarışta da 1-2 yapabiliriz.”

Leclerc ve Sainz, Oscar Piastri'nin grid cezası nedeniyle gridde bir sıra yükseldiler.

Ancak Leclerc, Red Bull ve McLaren'e kıyasla Ferrari'nin düzlüklerde hız kaybetmesine neden olan kusurlu güç dağıtım ayarından şikayet ederken, 0.2 saniye ile dördüncü olması şu anda üç takım arasında gerçek bir savaş olduğunu gösteriyor.

Verstappen'in pole zamanında, Haas'tan Nico Hulkenberg'in hava koridoruna girmesinin payı vardı. Bu olmasaydı, üç takım arasındaki fark yaklaşık 0.1 saniye olurdu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vasseur bu 0.1 saniyelik farkın, takımların araç gelişim planlarını daha da hızlandırmaları gerektiği anlamına geldiğini söylüyor.

Mevcut düzenlemeler altında gelişim hızı yavaşladığı için en ufak bir güncelleme bile fark yaratmaya yardımcı olabilir.

Vasseur, “Artık gelişimi hızlandırmamız gereken bir noktadayız."

“Birinin bir güncellemeyi bir yarış önce getirdiğinin düşünün, 0.1 saniye içerisinde üç  takım var ve bir anda beşinci sıradan ilk sıraya çıkabilirsiniz."

“Bu, güncelleme süresini hızlandırmamız gerektiği anlamına geliyor, bu çok önemli olacak."

“Ancak artık son yüzdelik  dilimleri bulaya çalıştığımız için dikkat etmeliyiz."

“Getirdiğimiz şeyin işe yaradığından emin olmanız gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yarış için kilit faktör bu olacak.” dedi.

Odak noktası en küçük ayrıntılara kaydıkça, sürücüler, fabrika destekli takımlar veya stratejistler fark yaratma imkanı yakalıyor.

Vasseur, “0.1 saniye içerisinde üç takım olduğunda, her kısım fark yaratabilir."

“Rekabetin her yerde olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Monako'da araç ayarı çok önemli olacak, sürücünün performansı çok önemli olacak."

“Bu F1 için iyi bir haber, şampiyona için iyi bir haber. Yetmiş turdan sonra yedi saniye içinde dizilmiş üç takımınız var. Tur başına 0.1 saniyeden daha azına denk geliyor." dedi.

Vasseur, Ferrari'nin Imola'da yaptığı kapsamlı güncellemelerin ne kadar iyi sonuç verdiğini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Yine de McLaren'ın Miami'deki adımı düşünüldüğünde Ferrari'nin benzer bir atılım yapamaması "hayal kırıklığına" neden oldu.

Vasseur şöyle dedi: “Genel olarak karmaşık hissediyorum çünkü  bir adım ileri gitmeyi başarsak da McLaren de muhtemelen bizimle aynı şeyi yaptı.”

“Diğer tarafta Red Bull ile aramızdaki farkı kısmen kapattık, çok uzakta değiliz."

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